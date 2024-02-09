Dedektif mühendis: Çalınan tabletini 2 ülke 8 il takip etti

İş görüşmesi için Rusya'ya giden inşaat mühendisi Abdullah F., Türkiye'ye döneceği sırada havalimanında içerisinde önemli bilgilerinin bulunduğu tablet bilgisayarını kaybetti. Durumu yetkililere bildiren mühendis, kamera görüntülerinin incelenmesini talep etti ancak yetkililer yardımcı olmadı. Daha sonra bir başka uçakla Türkiye'ye geldi. Bu sırada tabletini erişime kapatan mühendis, tableti programlarla adeta GPS şeklinde çalışacak hale getirdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Abdullah F. tabletinin kaçırdığı uçakla Türkiye'ye geldiğini GPS'den gördüğünü ve hırsızın sinyal tespitiyle yakalanmasını talep etti. Savcılık şikâyet sonrası tabletin bulunması için harekete geçti. Bu sırada tabletini anbean takip eden genç mühendis, sinyallerin son olarak Osmaniye'den geldiğini savcılığa bildirdi. Durum Osmaniye savcısına bildirilince emniyet güçleri tabletin sinyal verdiği adrese operasyon düzenleyerek tableti çalarak Türkiye'ye getiren kişiyi yakaladı. Tabletini başından beri takip eden ve Bursa, İzmir, Manisa, Denizli, Afyon, Konya, Adana ve son olarak Osmaniye'de sinyalini alan mühendise bilgisayarı teslim edildi.