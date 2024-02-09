Cumhur İttifakı’nın Mersin adayları belli oldu

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir ve İlçe belediye başkan adayları, binlerce kişinin katıldığı görkemli bir törenle açıklandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, adayların tespiti sürecinde çok gayret gösterdiklerini belirterek, "Önce il başkanlarımızla, teşkilat mensubu arkadaşlarımızla, onların verdiği isimler çerçevesinde milletimize sorup yaptığımız anket sonucunda belediye başkan adaylarımızı tespit ettik. Yani sizin istekleriniz, sizin gönlünüzden geçenler belediye başkan adayları olarak ortaya çıktı" diye konuştu.

'Mersin'i, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye hediye edeceğiz'

Elitaş, "Şu anda Mersin'de 8'i MHP'de, 2'mcisi de AK Parti de olmak üzere 10 belediye bize ait. Tam 10 belediyeyi kazandığımız bir yerde, Büyükşehir Belediyesi'ni kazanamamak, bizim kendimizi mutlaka sorgulamamız gereken bir konudur. Çünkü Büyükşehir Meclisinde de çoğunluk bizde. Biz Mersin'i, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye hediye edeceğiz. Ben inanıyorum ki Mersinli kardeşlerimiz, 31 Mart tarihinde sadece Serdar Soydan'ı değil, 13 ilçe belediye başkanını da seçecek" diye konuştu.

Cumhur İttifakı adayları;

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir ve 13 İlçe Belediye Başkan Adayları, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Gültak, Anamur Belediye Başkan Adayı Hidayet Kılınç, Aydıncık Belediye Başkan adayı Ferat Aktan, Bozyazı Belediye Başkan Adayı Mustafa Çetinkaya, Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Genç, Erdemli Belediye Başkan Adayı Mustafa Kara, Gülnar Belediye Başkan Adayı Fatih Önge, Mezitli Belediye Başkan Adayı Mevlüt Ekmekçi, Mut Belediye Başkan Adayı Volkan Şeker, Silifke Belediye Başkan Adayı Sadık Altınok, Tarsus Belediye Başkan Adayı Mahmut Tat, Toroslar Belediye Başkan Adayı Ali Öz, Yenişehir Belediye Başkan Adayı Kenan Peker" oldu.