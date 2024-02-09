İBB Başkan adayı Kurum: Deprem siyaset üstü meseledir

Tuzla'daki 5 bin 187 bağımsız bölümün kentsel dönüşüm kapsamında temel atma ve yıkım törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte katılan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri acısıyla birlikte afetzedeleri yeni sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşturmanın mutluluğunu da yaşadıklarını ifade etti.

"O günlerde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte afetzede kardeşlerimizin yanındaydık. Günlerce orada, 'Kardeşlerimiz için en hızlı ne yapabiliriz, onlara nasıl yardım edebiliriz?' anlayışıyla hep birlikte gece gündüz çalıştık ve hamdolsun o gün başlattığımız projeleri bugün kıymetli bakanımız, TOKİ Başkanlığımız, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle vatandaşlarımıza teslim etti. Emin olun bundan daha büyük bir mutluluk yok." diyen Kurum, insanların hayatını huzura, refaha ve güvene kavuşturacak olan kentsel dönüşüm çalışmalarına bugün bir yenisini daha eklemek üzere olduklarını kaydetti.

Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün hep birlikte, 5 bin 187 konut dönüştürecek, depreme karşı güçlendirecek ve bir kısmının temellerini atacağız, bir kısmının da yıkımlarını gerçekleştirerek artık inşaat sürecini başlatacağız. Bir taraftan Tuzla'mızdan Bağcılar'a, Gaziosmanpaşa'mızdan Esenler'e, Güngören'den Bahçelievler ve Kartal'a kadar birçok farklı noktada yeni yuvalarımızın ilk harcını dökeceğiz. Diğer taraftan Bağcılar, Sarıyer, Avcılar, Zeytinburnu, Sultangazi ve Silivri'deki depreme dayanıksız binaların yıkım törenlerini gerçekleştireceğiz."

"BU AZİZ ŞEHRE NADİDE ESERLER KAZANDIRMAK, EN BÜYÜK ŞEREFTİR"

İstanbul'daki kentsel dönüşüm kampanyalarına değinen Kurum, Bakan Özhaseki ve ekibine teşekkür ederek, şunları dile getirdi:

"Bu süreci hatırlarsanız, Mayıs seçimleri öncesinde başlattığımızda, 'Acaba bu işi yapacak mısınız? Bir seçim vaadi mi?' demişlerdi. Biz o zaman şunu söylemiştik; 'Biz bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hamdolsun verdiğimiz tüm sözleri tutmuş bir siyasi iradeyiz. Cumhur İttifakımızla birlikte girdiğimiz her seçimden galip çıkmış ve milletin en zor anında yanında olmuş bir iradeyiz. Bununla gurur duyuyoruz. Sözleri verip sözlerin gerçekleşmesi adına da tüm ekibimizle birlikte gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu aziz şehre böylesine nadide eserler kazandırmak, en büyük şereftir. Bu güzel şehrin insanlarına hizmet etmek en büyük onurdur."

İstanbul'un her köşesinde 7/24 çalıştıklarını dile getiren Kurum, "İstanbul'u depremlere hazırlıklı hale getiriyoruz. İstanbul'da 2012 yılından bu yana, özel sektörümüzü de teşvik ederek 800 bini aşkın konutumuzu daha güvenli, daha sağlıklı hale getirdik. Gayretimiz tam, motivasyonumuz çok yüksek. İstanbul'umuzda kentsel dönüşüme girmeyen tek bir sağlıksız yapı bırakmayacağız." dedi.

"BU ŞEHRİN ANNELERİNİN YÜZÜNDEN TEBESSÜMÜ ASLA EKSİK ETMEYECEĞİZ"

Murat Kurum, Fikirtepe, Gaziosmanpaşa, Esenler, Üsküdar Çamlıca Camisi ve çevresinde, Ataşehir, Tuzla, Kağıthane, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören, Sultanbeyli ve Beykoz'da dönüşüm çalışmaları yaptıklarını hatırlatarak, seçim sonrası da ilk işlerinin İstanbul'u afetlere dirençli hale getirmek olduğunu aktardı.

Her zaman millete verdikleri sözleri yerine getirdiklerini ve bugün inşaatına başlanılan yeni yuvaları da en kısa sürede tamamlayacaklarını belirten Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

"İstanbul'u ihmalkarlıktan, iş bilmezlikten koruyacağız, geleceğimize sahip çıkacağız. İmha eden, ihmal eden tarafta değil daima bu aziz millet için inşa eden, bu millet için hep ihya eden tarafta olacağız. İnsanımızı, daha sağlıklı ve daha güvenli bir İstanbul'da yaşatma idealimizden asla taviz vermeyeceğiz. Bu şehrin annelerinin, bu şehrin çocuklarının yüzünden tebessümü asla eksik etmeyeceğiz. İstanbullularının mutluluğunu ve huzurunu her şeyin üstünde tutacağız. Hamdolsun 39 ilçemizin tamamında hep yeni bir temel atıyor, yeni bir açılışı yapıyor, evlatlarımızın geleceği için yeni müjdeler veriyoruz. İnşallah 1 Nisan sabahı itibarıyla da bakanlığımızın 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla yapacağı 350 bin konutumuzun yanında biz de İBB olarak 'Yarısı Büyükşehirden' diyeceğiz, 650 bin yeni yuvamızı hızlı bir şekilde başlatacağız. 100 bin sosyal konutumuzun inşasına hızlı bir şekilde başlayıp, kentsel dönüşüm sürecinde buradaki kardeşlerimizin çok uygun şartlarda oturabilecekleri konutları inşa edeceğiz. İstanbul'umuzda bu kapsamda tam 1 milyon yuvamızı güvenli ve sağlıklı hale getireceğiz, milletimizin, İstanbulluların, sizlerin duasını alacağız."

"GÖZ GÖRE GÖRE İSTANBULLULARI KANDIRMA ÇABALARI"

Mevcut yönetimi eleştiren Kurum, "İstanbulluları hiçbir şekilde ilgilendirmeyen konuların peşinde koştuklarını görüyoruz. Ne zaman konu depreme gelse nedense bir anda gündemi değiştirme çabalarına giriştiklerini görüyoruz. Ne zaman konu proje, eser olsa algı üstüne algı yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Göz göre göre İstanbulluları kandırma çabalarına hep birlikte şahit oluyoruz. Bir kez daha söylüyoruz ve uyarıyoruz; deprem siyaset üstü bir meseledir. Meselenin insanımızın canı, evlatlarımızın hayatı olduğu yerde deprem konusu kimsenin siyasi kariyerine basamak olamaz. İstanbullular yüksek ferasetleriyle kimin çalışıp kimin çalışmadığını iyi biliyor. Bu şehrin aziz insanları 22 yıldır nasıl daima büyük Türkiye'nin yanında durdularsa bundan sonra da liyakatten, ehliyetten, eser üretenlerden yana tavırlarını en güçlü şekilde sandıkta koyacaktır." diye konuştu.

Programda eş zamanlı olarak 13 ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bazı noktalarda yıkımlar gerçekleştirildi. Öte yandan farklı noktalarda da yeni projeler için temeller atıldı.

Bakan Mehmet Özhaseki ile törendeki temel atma noktasında incelemelerde bulunan Murat Kurum, vatandaşların taleplerini de dinledi.