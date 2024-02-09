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Giriş Tarihi: 9.2.2024 09:11 Son Güncelleme: 9.2.2024 09:39

Mersin'de suç örgütüne operasyon: Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4'üne ev hapsi verildi

Mersin'de, yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırıp ağlarına düşürdükleri tespit edilen usç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 4’üne ev hapsi verildi, 2’si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

İHA
Mersin’de suç örgütüne operasyon: Şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 4’üne ev hapsi verildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Organize Suç Örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik fiziki ve teknik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında bazı iş yeri sahiplerinin zorla yabancı uyruklu kadınları çalıştırdığı, ağlarına düşürdükleri iş insanlarını mekânlara getirerek bu kadınlarla eğlendirdikleri kartlarından zorla yüksek meblağlar tahsil ettikleri, ödemeyi kabul etmeyen şahısların gizlice çekilmiş fotoğraflarını yaymak sureti ile tehdit ve şantaj yaptığını belirledi.

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10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin yüksek miktarlarda para istediği hatta ev, araba, arsa gibi mal varlıklarına el koymaya çalıştıkları ortaya çıktı. Bunun üzerine polis bu suçları organize bir şekilde işleyen şüphelilerin yakalanması için aralarında özel harekat timlerinin olduğu 110 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4'üne ev hapsi verildi, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Zorla çalıştırıldığı iddia edilen ve polis tarafından ifadesi alınan 18 kadının ise deport işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildiği bildirildi.

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Mersin'de suç örgütüne operasyon: Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4'üne ev hapsi verildi
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