MHP 55 yaşında

Başbuğ Alparslan Türkeş liderliğinde kurulan Türk siyasi hayatının en önemli kurumlarından MHP, 55 yaşına girdi. 'Türk milliyetçiliği fikrinin siyasi temsilcisi' olarak nitelendirilen parti, 1969 yılının 8-9 Şubat gecesi Adana'da yapılan büyük kurultayda, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin adını MHP olarak değiştirmesiyle kuruldu. Parti, kuruluşunun ardından 12 Ekim 1969'daki seçimlerde yüzde 3 oy alarak Başbuğ Türkeş'i Adana'dan milletvekili çıkardı. MHP, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından kapatıldı. Partinin çizgisi, 1983'te yeni partilerin kurulmasına izin verilince Mehmet Pamak tarafından kurulan Muhafazakâr Parti tarafından temsil edildi. Bu parti, 1985'te adını Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) olarak değiştirdi. 1987 referandumundan sonra Türkeş'in siyasi yasağı kalkınca, MHP'nin kurucu lideri, MÇP Genel Başkanı oldu. MÇP'nin 24 Ocak 1993'teki Genel Kurul'unda, delegelerin oybirliğiyle partinin adı yeniden MHP oldu ve genel başkanlığa tekrar Türkeş seçildi. Türkeş'in 4 Nisan 1997'de vefat etmesinin ardından 6 Temmuz 1997'de yapılan olağanüstü kurultayda Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanlığı'na seçildi.