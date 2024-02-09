Şehirlerimizi ayağa kaldırmak için yeni safhadayız

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın yapımı tamamlanan 2 bin 798 deprem konutunun kura çekiminin yapıldığı törende yaptığı konuşmanın satırbaşları şöyle:Adıyaman, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen şehirlerimizden birisi. Adıyaman'da 39 bini konut, toplam 45 bin 325 hak sahibi belirlendi. Konutlarımızın hak sahibi vatandaşlara hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını diliyorum. Adıyaman'da halen inşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz. Hedefimiz 2 ay içinde bölge genelinde 75 bin konutu teslim etmek. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edene kadar durmadan çalışacağız. Adıyaman'da bu süreçte barınma sorununu çözmek için pek çok adım attık. 91 binin üzerinde çadır gönderdik, 35 bine yakın konteyner kurarak 118 bin vatandaşımıza hizmet verdik.Toplam 1.2 milyar liraya yakın kaynak kullanarak kira yardımı yaptık. Şimdi kalıcı konutların teslimine başlayarak şehrimizin ayağa kaldırılmasında yeni bir safhaya geçtik. Sadece konut ve işyeri yapmakla kalmıyoruz, şehirlerimizi 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlayıp, altyapıları da yapıyoruz. Adıyaman, tüm deprem bölgesi şehirleri içerisinde kayıplarını en hızlı şekilde bertaraf eden tek şehrimizdir. Böylesine büyük bir felaketin ardından bu kadar kısa sürede kalkabilecek başka bir ülke yoktur.Adıyaman'ımıza savunma sanayii şirketlerimizin ortaklığıyla ve TUSAŞ'ın koordinasyonunda hem laboratuvar ve test altyapısı hem de kablo, konnektör ve kablaj üretim tesisi kuruyoruz. Böylece sanayi alanında zaten ciddi bir atılım içinde olan şehrimizi savunma sanayiimizin de merkezlerinden biri haline dönüştüreceğiz.: Mayıs seçimlerinde aile yapımızı güçlendirmek, gençlerimizi desteklemek için bir fon kurma sözü vermiştik. Önümüzdeki haftalarda başvuruları başlayacak bu çalışmanın da önceliği, deprem bölgesi şehirlerimizdeki kadınlarımız ve gençlerimiz olacaktır.Adıyaman'ı ve tüm deprem şehirlerimizi eskisinden daha müreffeh hale getirmekte kararlıyız. Türkiye, tarihinin en büyük imar, inşa ve ihya seferberliğini yaşadığı nice olumsuzluklara rağmen bunu yürütmektedir.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yılmaz Akçil'in yemin törenine katıldı. Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda gerçekleştirilen törene gelişinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan tarafından karşılandı. Erdoğan, törende Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Akçil'in üyelik yeminini ve kisvesinin giydirilmesi töreni ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ın konuşmasını takip etti. ANKARA