Şırnak’ta AK Parti’nin ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

AK Parti Şırnak İl Başkanlığı 31 Mart 2024 mahalli ve idari seçimleri için ilçe belediye başkan adaylarını Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen aday Tanıtım Toplantısı ile açıkladı. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Eski Gümrük Ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Başkanı İbrahim Halil erkan ve partililer katıldı. Yoğun ilgi gösterilen aday tanıtım toplantısı İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.





Aday tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi; "Şırnak hizmetkarlarımızın tanıtımının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şırnak'ın AK Parti hizmet belediyeciliği ile tanışması sayın başkanımıza 2019 yılında nasip oldu. Bugüne kadarda muhteşem hizmetler yapıldığını duyuyoruz. Benim birinci partim memleketim, milletim vatanımdır. Benim ikinci partim mensubu olmaktan gurur duyduğum AK Partidir. Belediye Başkanlığı mübarek bir görevdir. Her kula nasip olmaz. Ben 7 yık Denizli Belediye Başkanlığı yaptım. Belediye Başkanlığı Allah'ın bir lütfüdür bir nasiptir. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce insana hizmet ederek onların 'Allah sizden Razı olsun' lafzına muhatap olmaktır. Biz gönüller yapmaya geldik. Biz hizmet etmeye geldik. Biz hizmetkar olmaya geldik. Başka hiçbir amacımız ve gayemiz yok. Başka hiçbir derdimiz yok. Bizi başkalarından ayıranda odur. Başkaları yönetmeye gelir, başkaları hükmetmeye gelir. Başkaları idare etmeye gelir. Ama biz hizmet etmeye ve hizmetkar olmaya geliriz. Hizmetlerimiz ile bu millete hizmet etmeyi bir şeref olarak görürüz. Bir makam veya mevki olarak görüyoruz hizmetkarlığı. Onun için yeni hizmetkarların seçileceği bu seçimler son derece önemlidir. İL başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, belde, mahalle başkanlarımıza diyorum. Hiç kimse bana gelip zor demesin. Zor diye bir şey yok. imkansız diye bir şey yok. Eğer gayret, samimiyet, birlik beraberlik varsa o birlik beraberliğimizi, samimiyetimizi vatandaşımıza gösterdiğimizde emin olun vatandaşlarımız gelecektir" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Zeybekçi; "Şırnak'ta alınmayacak ilçe, Alınmayacak belde yoktur. Ama önce teşkilat. Önce teşkilatımız ve adaylarımız birlik beraberlik içinde olacak. Önce biz inanacağız, olacağına. Sonra o birlik beraberliğimizi, aşkımızı, sevdamızı, bize biz inanacağız. Hiç merak etmeyin vatandaş, benim kardeşim seni yürüyüşünden bilir. Arkandan baktığında bilir. Samimiyetini. Bırak yüzüne bakmayı, arkadan bile samimiyetini bilir. Bu millettin mahşeri bir mizanı vardır. Ona inanacağız, güveneceğiz, teslim olacağız. Başkalarının bu coğrafya ile ilgili her türlü niyetlerini biliyoruz. Derler ya ' yari güzel olanın başı beladan eksik olmaz'. Bizim yarimiz güzel. Bu vatan güzel. Bu ülke güzel. Bu millet güzel. Ve bu coğrafyanın orta yerinde bir çadır direğidir, Türkiye. O çadır direğini indirdiğiniz zaman bu coğrafya darmadağın olur. Onun için 7 düvelin önünde hedefteyiz. Onun için Tayyip Erdoğan 7 düvelin önünde hedeftir. Hıristiyan, batı dünyası İslam Dünyasını severmi? Sevmez. Bu coğrafyanın iyiliğini niye istesin. Kalkınmasını, büyümesini, muasır medeniyet yolculuğunda, o muhteşem yolculuğu tamamlamasını niye istesinler. Tek dertleri bu coğrafyanın bölünüp, parçalanması. 7 düvel bir araya gelmedi mi? Biz bu temel Karamoloğlu yüzünden, Sivas olayları yüzünden yemediğimiz dayak, duymadığımız laf kalmadı. Milletçiyim, Ülkücüyüm diyen İyi Parti, Muhafazakarım diyen Saadet Partisi, bu ülkeyi, bu milleti bölmekten bşak hiçbir işi olmayan, Suriye'deki ve Irak'taki kazanımlarımızın aynısını Türkiye'de gerçekleştireceğiz diyen terör örgütü ve Cumhuriyeti kurduğunu söyleyen bir partiyi nasıl bir araya getirdiler. Hepsinin sahibi var. Tek başlarına asla hareket edemezler. Onların sahibi belli, bizimde sahibimiz cenabı Allah'tır. Bu aziz millettir. Türk'ü ile Kürt'ü ile bu aziz millettir. Başımızın da tacıdır. Bizim sahibimiz belli. Onların sahibi kalleştir. Bu coğrafya ile ilgili hayallerini biliyorsunuz. Bu coğrafyayı kan gölüne çevirdiler. Öyle bir inançları var ki, müslümanı öldürmek sevaptır. Kendi insancına, sapkın inancına göre. Biz birlik beraberlik içinde olacağız. Bir olacağız. Beraber olacağız" dedi.