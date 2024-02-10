AK Parti Zonguldak başkan adayları belli oldu

31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimlerde aday olacak olan belediye başkan adayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Zonguldak'ta düzenlenen miting'te yapılan açıklama şöyledir:
Zonguldak: Dr. Ömer Selim Alan,
Kozlu: Ali Bektaş
Kilimli: Kamil Altun
Ereğli: İbrahim Sezer
Alaplı: Recep Ocak
Devrek: Özcan Ulupınar
Çaycuma: Bünyamin Bostancı
Gökçebey: Erkan Soner Kodaman
Çaydeğirmeni: Satılmış Gebeş
Filyos: Ömer Ünal
Saltukova: Adil Düzlü
Nebioğlu: Ali Özdal
Karapınar: Nejdet Dernek
Perşembe: Turhan Okumuş
Bakacakkadı: Sezgin Özdemir
Beycuma: Vural Kundakçıoğlu
Gelik: Hikmet Bektaş
Çatalağzı: Yunus Lütfi Çoban
Muslu: Şener Aydın
Karaman: Servet Üstün
Ormanlı: Bayram Başol
Elvanpazarcık: Hüseyin Uzun
Gülüç: Kerim Sönmez
Gümeli: Aytaç Tosun
Kandilli: Osman Çakmakoğlu