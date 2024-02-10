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Giriş Tarihi: 10.2.2024 17:06

AK Parti Zonguldak başkan adayları belli oldu

AK Parti Genel Merkezi tarafından Zonguldak ilçe ve belde belediye başkan adayları belli oldu.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
AK Parti Zonguldak başkan adayları belli oldu

31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimlerde aday olacak olan belediye başkan adayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Zonguldak'ta düzenlenen miting'te yapılan açıklama şöyledir:

Zonguldak: Dr. Ömer Selim Alan,

Kozlu: Ali Bektaş

Kilimli: Kamil Altun

Ereğli: İbrahim Sezer

Alaplı: Recep Ocak

Devrek: Özcan Ulupınar

Çaycuma: Bünyamin Bostancı

Gökçebey: Erkan Soner Kodaman

Çaydeğirmeni: Satılmış Gebeş

Filyos: Ömer Ünal

Saltukova: Adil Düzlü

Nebioğlu: Ali Özdal

Karapınar: Nejdet Dernek

Perşembe: Turhan Okumuş

Bakacakkadı: Sezgin Özdemir

Beycuma: Vural Kundakçıoğlu

Gelik: Hikmet Bektaş

Çatalağzı: Yunus Lütfi Çoban

Muslu: Şener Aydın

Karaman: Servet Üstün

Ormanlı: Bayram Başol

Elvanpazarcık: Hüseyin Uzun

Gülüç: Kerim Sönmez

Gümeli: Aytaç Tosun

Kandilli: Osman Çakmakoğlu

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AK Parti Zonguldak başkan adayları belli oldu
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