AK Parti Karabük ve Bartın ilçe adayları belli oldu

Karabük ilinde Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ile devam kararı alan AK Parti Safranbolu ilçesinde Ali Büyüközdemir, Eskipazar ilçesi Serkan Cıva, Ovacık İlçesi Ahmet Şahin, Yenice İlçesi Sertaç Karakaş ve Yortan beldesi eski Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki olarak açıkladı. Karabük ilinde genç adayları gösterilmesi dikkat çekti.

Bartın ilinde ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti genel başkan yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın katılımı ile açıklandı. Bartın ilinde Ulus ilçesi ile Abdipaşa Belediye Başkanları devam kararı alınırken, Amasra ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Reis, Kurucaşile ilçesi adayı Hulusi Sayın, Kumluca Beldesi Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozkurt ,Ulus ilçesi Hasan Hüseyin Uzun, Abdipaşa Beldesi adayı Yaşar Dönmez, Kozcağız beldesinde Mustafa Karaman oldu.