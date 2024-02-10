Başkan Erdoğan’dan Zonguldak’ta önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Zonguldak'lı kardeşlerimizle kenetlendiğimiz sürece, önümüze gelen cehennem olsa söndürürüz.

Nisan ayından beri suda 25 metreküplük kısmı faturalardan düşürüyoruz. Bu uygulama Nisan 2024'e kadar devam edecek.

Her seçimde gaz buluyor diyen gafillere kulak asmadan, bulanlar ancak arayanlar düsturuyla aramalarımızı sürdürüyoruz. Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir. Doğal gazın ardından, Gabar'da bulduğumuz petrol bu adımlardan biriydi. Muhalefet petrol keşfimizi de alaya almıştı. Petrol üretimi bugün 35 bin varili geçti. Azmeden buluyor. Sondajları yapan buluyor. 2024 yılı sonunda Gabar'daki günlük petrolün 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyen bu neticeyi yakalar. Doğu ve Güneydoğu Anadalu'dan terörün karanlık gölgesi kalktıkça yeni müjdeler vereceğiz.