Başkan Baydilli muhtarlarla buluştu

31 Mart yerel seçimleri için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karaköprü Belediye Başkanı Adayı olarak gösterilen Mevcut Başkan Metin Baydilli 31 Mart seçimleri için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Başkan Baydilli ilçedeki mahalle muhtarlarıyla toplantıda bir araya gelirken, muhtarlara ilçeye ve mahallelerine yapılan yatırımlar ile hizmetler hakkında bilgi verdi. Toplantıya AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanvekili Halit Yaşar Keleşabdioğlu, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katılım gösterdi.

Muhtarları tek tek karşılayıp sohbet eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, muhtarların taleplerini de dinleyip not aldı. Başkan Baydilli toplantıda bir konuşma yaparak 8,5 yıllık başkanlık sürecinde ilçeye yapılan proje ve hizmetleri özetlerken, hizmetlerin artarak devam etmesi için muhtarlardan 31 Mart seçimlerinde destek istedi.

Başkan Baydilli konuşmasında şunlara değindi: "Karaköprü'ye birlikte hizmet etmenin gururunu yaşadığım kıymetli muhtarlarımızla bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyuyorum. İlçemize yaptığımız projeler, hizmetler ve halkımızın teveccühü göz önüne alınarak Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ilçemize yeniden aday gösterilmenin gururunu ve onurunu yaşıyorum.

Tabi ki sizlerin desteğiyle, oylarıyla bu göreve gelip bugüne kadar sürdürdüm. Sizin desteğiniz sayesinde Karaköprü'müze hizmet ettik ve İnşallah bundan sonra da hizmetimizi sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız sizlere çok önem veriyor ve her zaman yanınızda olduğunu belirtiyor. Sizden de 31 Mart seçimlerinde hizmetlerin devamı, sizlere en iyi hizmeti sunmamız için yanımızda olmanızı, desteğinizi istiyoruz.

Biz 8,5 yıllık süreçte Karaköprü'yü ilmek ilmek işledik ve yaptığımız hizmetlerle, projelerle ilçemize değer kattık. 31 Martan sonra da bu hizmetlerimizi sürdürüp gerek merkezde gerekse kırsalda vatandaşlarımızın taleplerine karşılık vermeye devam edeceğiz."

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlara verdiği öneme değinerek kendilerinin de her zaman muhtarların yanında olduklarını ve taleplerini yerine getirmek için çaba gösterdiklerini kaydetti.

İl Başkanı Delioğlu, "Metin Başkanıma huzurunuzda teşekkür ediyorum. Sizin bizden taleplerinizi ona iletiyoruz ve iletişimi güçlü bir başkan olarak hangi konu olursa olsun çözümü için gerekli hassasiyeti göstermiştir. Önümüzdeki dönemde de bunu arttırarak göstereceğine inanıyoruz" diye konuştu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise Karaköprü konu olduğunda her zaman hizmetin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Hiçbir zaman size hizmet etmekten geri durmadık. Karaköprü'ye daha fazla neler yapabilir diye çalıştık. Bundan sonra da bu hizmetlerin daha fazlasını sunmak için Metin Başkanımız ve teşkilatımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantının sonunda Başkan Baydilli ve protokol üyeleri mahalle muhtarlarıyla hatıra fotoğrafı çekinirken, muhtarlar da davetleri için Başkan Baydilli'ye teşekkür ettiler.