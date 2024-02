Çamurlu su rezaleti CHP’lileri bile isyan ettirdi: Beceriksizliğinize dayanamıyorum

Türkiye'nin en büyük beldesi olan Çanakkale'ye bağlı Kepez Beldesi'nde Belediye Başkanı Birol Arslan tarafından bir türlü çözüme kavuşturulamayan çamurlu su rezaleti, Belediye Meclis toplantısında yeniden gündeme geldi. Meclis toplantısında gündem dışı konuşmak için söz alan Meclis Üyesi Ülkü Şimşek Tutak, 5 yıldır birlikte yol yürüdüğü Birol Arslan'a ateş püskürdü. Arslan'ın 45 bin nüfuslu belde halkını adeta çamurlu suya mahkûm ettiğini söyleyen CHP'li Tutak, başkanı beceriksizlikle suçladı. Tutak "5 yıldır Kepez'in yaşadığı rezaletleri anlatmak için bugün buradayım. Her şeyi ben bilirim, her şeyi istediğim gibi yaparım edasıyla davranıp Kepez'i yönetilemez hale getirdiniz. Bizi es geçip her zaman tek başınıza kararlar aldınız. Diktatör tavrınıza artık tahammülüm kalmadı" dedi.5 yıl önce büyük hayal ve umutlarla Belediye Başkanı Birol Arslan'dan gelen belediye meclis üyeliği teklifini kabul ettiğini söyleyen Tutak, "Size inanarak size güvenerek teklifinizi kabul ettim. 2019 yılında 24 tane vaatle başkanlık koltuğuna oturdunuz. Bir kaçı dışında hiç birini gerçekleştirmediniz. Seçim bitti vaatlerde unutuldu. Bizi ve Kepez halkını kandırdınız" dedi. Tutak "Kepez halkı çamurlu su içerken siz en yakın arkadaşınızın gönlünü hoş etmek için 450 bin lira harcayıp deve güreşi düzenlediniz. Kepez halkının sağlığını ilgilendiren su borularının yenilenmesi teklifini ise para yok diye reddettiniz. Kapınıza gelen yardıma muhtaç kadına yaptığınız hakaretler hala kulaklarımda. Siz hiç Kepez için çalıştınız mı bana onu söyleyin" diye isyan etti. Tutak "Artık yaptıklarınıza dayanamıyorum. Bu güzelim kent bunu hak etmiyor. O yüzden imar, plan bütçe, sosyal yardım komisyonlarındaki görevimden yani belediye meclis üyeliğimden ve CHP'den istifa ediyorum" diye konuştu."Bugün Kepezlilerin musluklarından çamurlu su akıyorsa bunun tek nedeni başkanın inadıdır" diyen Tutak şunları söyledi: "Meclis üyesi arkadaşlarımızla makamınıza çıktık. Atikhisar Barajı'ndan su almayı teklif ettik. Yüzümüze bile bakmadığınız gibi hakarete varan konuşmalar sergilediniz. Sonra kılınızı bile kıpırdatmadınız. 'Ben böyle uygun gördüm' deyip birkaç arkadaşınızın teklifiyle sürdürebilir olmayan kuyuları artırmaya karar verdiniz."Türkiye'nin en büyük beldesi olan Çanakkale'ye bağlı Kepez'de 8 kuyudan pompalanan suyun arıtmasını sağlayan tesis, suyun yüzde 30'un kayboluyor diye belediye tarafından devre dışı bırakılmıştı. Bu nedenle 45 bin nüfuslu beldede musluklardan çamur aktı.