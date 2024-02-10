CHP elindeki şehirlerimizi düştüğü girdaptan çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Expo Fuar Alanı Kongre Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Ülkenin turizm başkenti, tarımın, ticaretin, sanayinin, diplomasinin lokomotif şehri Antalya'da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan şunları söyledi:
KOLAYI SEÇMEDİK:
Bundan 30 yıl önce mahalli idarelerde ilk kez göreve geldiğimizde önümüze çıkan engellere, zorluklara ve maruz kaldığımız haksızlıklara rağmen şehirlere hizmet için aşkla çalıştık. Millete hizmet yolunda bahane aramadık, kolayı seçenlerden asla olmadık, belediyelerin kaynaklarını en doğru, en etkin ve hakkaniyetli şekilde kullanarak vatandaşın sorunlarına çözüm ürettik. Bir önceki seçimde işbaşına gelen CHP zihniyetinin ideolojik esareti altında boğulan, tüm umutları tükenen şehirlerimizi çok kısa sürede yaşanabilir yerler haline getirdik. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bizim hizmet ve eser siyasetimizle tanışan şehirlerimiz, çeyrek asır boyunca adeta altın devirlerini yaşadı. Ulaşımdan çevreye, sosyal belediyecilikten altyapı ve üstyapıya kadar her alanda şehirlerimiz resmen seviye atladı.
30 YILI AŞAN TECRÜBE:
Belediyeleri sadece vatandaşın çöpünü toplayan, yolunu inşa eden, parkını yapan, toplu ulaşım hizmeti veren bir konumdan çok daha geniş görevler icra eden bir konuma yükselttik. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak işte bu değişen ve çeşitlenen beklenti sepetini karşılamanın çabasındayız. Âşık Yunus'un o veciz ifadesiyle söyleyecek olursak 'Biz sevdik, aşık olduk. Sevildik, maşuk olduk. Her dem, yeniden doğarız, bizden kim usanası.' Biz de maşukumuz olan aziz milletimize daha iyi hizmet etmek için sadece kadrolarımızı değil aynı zamanda belediyecilik vizyonumuzu da yeniledik, geliştirdik, adeta tekemmül ettik. Bu anlayışla mahalli idarelerdeki 30 yıllık zengin tecrübemizi iktidardaki 21 yılı aşan güçlü tecrübemizle yoğurduk.
GİRDAPTAN ÇIKARACAĞIZ:
Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuza hazırlayacak kapsamlı bir yol haritası ortaya koyduk. Amacımız özellikle muhalefetin idaresi altında durumu giderek kötüleşen şehirlerimizi içine düştükleri girdaptan süratle çıkarıp hak ettikleri yüksek standartta hizmetlere kavuşturmaktır. İstanbul harap oldu. Ankara harap oldu. İzmir zaten berbat. Antalya aynen harap oldu. Şimdi CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız. Şehirlerimizi iş yapmak, milletin sıkıntılarına çözüm bulmak yerine şov yapan, kişisel kariyer peşinde koşan muhterislerin insafına bırakamayız. Antalya'mızın bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülünün kalmadığını biliyoruz. İnşallah 31 Mart'ta Antalya, Cumhur İttifakı'yla yeni bir döneme yelken açacaktır.
CHP'NİN GÜNDEMİ:
Peki, biz bu işlerle meşgulken ülkemizin ikinci büyük partisi CHP ve yöneticileri nelerle uğraşıyor? CHP yöneticilerinin gündeminde sırf laf olsun diye söyledikleri ipe sapa gelmez, yalan yanlış ifadeleri bir kenara bırakırsak bunların hiçbiri yok. Ne ülkenin meseleleri, ne ülkenin sıkıntıları, ne de bölgemizde yaşanan sıkıntılar bunların umurunda değil. Türkiye'de neler olduğundan, dünyanın nereye doğru evrildiğinden, insanlığın hangi sınamalarla karşılaştığından haberleri dahi yok. Eskisi, yenisi ve perde arkasındakilerle birlikte CHP'yi yönetenlerin tek gündemi kimin adamının nerede aday gösterileceğinden ibaret. Tüm mücadeleleri, tüm kavgaları, siyasetteki tek varlık gayeleri budur.
ANTALYA'NIN ALTIN ÇAĞI BAŞLAYACAK
TÜRKİYE'YE gelen 57 milyon turistin 16 milyonuna Antalya ev sahipliği yaptı. Bir başka ifadeyle Antalya tek başına nüfusunun 6 katı turisti misafir etti. Antalya turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 19 artışla Türkiye'nin turizm başkenti unvanını korudu. Ülkemiz genelinde 2024 turizm hedefimiz 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar turizm geliridir. Turist sayısını 2002 yılındaki 13 milyon seviyesinden nasıl 57 milyona çıkardıysak, inşallah 60 milyon hedefini de tutturacağız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hakan Tütüncü bilgisiyle, tecrübesiyle ve yetkin ekibiyle şehre hizmete hazır. İlçe belediye başkanlarının da desteğiyle 31 Mart'ta Antalya'nın altın çağı başlayacak.
EVLATLARIMIZA TEMİZ ŞEHİRLER BIRAKACAĞIZ
Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlar başta olmak üzere tüm toplumsal
kesimlere karşı hassas, kuşatıcılığı yüksek
sosyal belediyecilik hizmetleri sunacağız.
Yerel yönetimlerin güçlü aile, güçlü toplum
anlayışını desteklemesini temin edeceğiz.
Kültür ve medeniyet tasavvuruna dayalı projeler
üreteceğiz. Çevreye ve tabiata karşı hassas,
yeşil kalkınmayı benimsemiş, sıfır atık
modelini uygulayan sürdürülebilir belediye
yönetimlerine destek olacağız. Evlatlarımıza
havası, suyu, toprağı ve çevresi temiz şehirler
bırakmak için var gücümüzle çalışacağız.
BAY KEMAL'İ SIRTINDAN HANÇERLEDİLER
ÇANTADA keklik olarak gördükleri belediyeler için CHP'de tam anlamıyla 'Belediyeler Meydan Muharebesi' yaşanmaktadır. CHP'nin acemi genel başkanı, aday belirleme üzerinden aklınca bize laf atıyordu, 'Karşımıza çıkaracak aday bulamıyorlar' diye. Şimdi Özgür Efendi'nin sesi soluğu çıkmıyor. Biz Bay Kemal ile en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. Kendisiyle çoğu zaman anlaşamazsak da siyasette muhatabımızın kim olduğunu biliyorduk. İşte bunlar Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir. CHP'nin bünyesini kuşatan, ihanet üzerinde yükselen alacakaranlık siyasetini ülkeye bulaştırmasına izin veremeyiz.
İŞTE ANTALYA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
AKSEKİ: İbrahim Özkan
AKSU: Durmuş Kaan Şahin
DÖŞEMEALTI: Bekir Kıvrım
ELMALI: Ali Gökçe,
GÜNDOĞMUŞ: Ali Gülen
İBRADI: Hatice Sekmen
KAŞ: Mutlu Ulutaş
KEMER: Rahman Şeker
KEPEZ: Rıza Sümer
KONYAALTI: Durali Kolpak
KUMLUCA: Hüseyin Orhantekin
MANAVGAT: Süleyman Okudan
MURATPAŞA: Özdemir Manavoğlu
SERIK: Veli Vural
ALANYA: Adem Murat Yücel (MHP)
DEMRE: İbrahim Oğuz (MHP)
FINIKE: Cenk Şimşek (MHP)
GAZİPAŞA: Mustafa Aksoy (MHP)
KORKUTELİ: Sadık Önal (MHP)