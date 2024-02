CHP elindeki şehirlerimizi düştüğü girdaptan çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Expo Fuar Alanı Kongre Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Ülkenin turizm başkenti, tarımın, ticaretin, sanayinin, diplomasinin lokomotif şehri Antalya'da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan şunları söyledi:Bundan 30 yıl önce mahalli idarelerde ilk kez göreve geldiğimizde önümüze çıkan engellere, zorluklara ve maruz kaldığımız haksızlıklara rağmen şehirlere hizmet için aşkla çalıştık. Millete hizmet yolunda bahane aramadık, kolayı seçenlerden asla olmadık, belediyelerin kaynaklarını en doğru, en etkin ve hakkaniyetli şekilde kullanarak vatandaşın sorunlarına çözüm ürettik. Bir önceki seçimde işbaşına gelen CHP zihniyetinin ideolojik esareti altında boğulan, tüm umutları tükenen şehirlerimizi çok kısa sürede yaşanabilir yerler haline getirdik. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bizim hizmet ve eser siyasetimizle tanışan şehirlerimiz, çeyrek asır boyunca adeta altın devirlerini yaşadı. Ulaşımdan çevreye, sosyal belediyecilikten altyapı ve üstyapıya kadar her alanda şehirlerimiz resmen seviye atladı.Belediyeleri sadece vatandaşın çöpünü toplayan, yolunu inşa eden, parkını yapan, toplu ulaşım hizmeti veren bir konumdan çok daha geniş görevler icra eden bir konuma yükselttik. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak işte bu değişen ve çeşitlenen beklenti sepetini karşılamanın çabasındayız. Âşık Yunus'un o veciz ifadesiyle söyleyecek olursak 'Biz sevdik, aşık olduk. Sevildik, maşuk olduk. Her dem, yeniden doğarız, bizden kim usanası.' Biz de maşukumuz olan aziz milletimize daha iyi hizmet etmek için sadece kadrolarımızı değil aynı zamanda belediyecilik vizyonumuzu da yeniledik, geliştirdik, adeta tekemmül ettik. Bu anlayışla mahalli idarelerdeki 30 yıllık zengin tecrübemizi iktidardaki 21 yılı aşan güçlü tecrübemizle yoğurduk.Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuza hazırlayacak kapsamlı bir yol haritası ortaya koyduk. Amacımız özellikle muhalefetin idaresi altında durumu giderek kötüleşen şehirlerimizi içine düştükleri girdaptan süratle çıkarıp hak ettikleri yüksek standartta hizmetlere kavuşturmaktır. İstanbul harap oldu. Ankara harap oldu. İzmir zaten berbat. Antalya aynen harap oldu. Şimdi CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız. Şehirlerimizi iş yapmak, milletin sıkıntılarına çözüm bulmak yerine şov yapan, kişisel kariyer peşinde koşan muhterislerin insafına bırakamayız. Antalya'mızın bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülünün kalmadığını biliyoruz. İnşallah 31 Mart'ta Antalya, Cumhur İttifakı'yla yeni bir döneme yelken açacaktır.Peki, biz bu işlerle meşgulken ülkemizin ikinci büyük partisi CHP ve yöneticileri nelerle uğraşıyor? CHP yöneticilerinin gündeminde sırf laf olsun diye söyledikleri ipe sapa gelmez, yalan yanlış ifadeleri bir kenara bırakırsak bunların hiçbiri yok. Ne ülkenin meseleleri, ne ülkenin sıkıntıları, ne de bölgemizde yaşanan sıkıntılar bunların umurunda değil. Türkiye'de neler olduğundan, dünyanın nereye doğru evrildiğinden, insanlığın hangi sınamalarla karşılaştığından haberleri dahi yok. Eskisi, yenisi ve perde arkasındakilerle birlikte CHP'yi yönetenlerin tek gündemi kimin adamının nerede aday gösterileceğinden ibaret. Tüm mücadeleleri, tüm kavgaları, siyasetteki tek varlık gayeleri budur.TÜRKİYE'YE gelen 57 milyon turistin 16 milyonuna Antalya ev sahipliği yaptı. Bir başka ifadeyle Antalya tek başına nüfusunun 6 katı turisti misafir etti. Antalya turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 19 artışla Türkiye'nin turizm başkenti unvanını korudu. Ülkemiz genelinde 2024 turizm hedefimiz 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar turizm geliridir. Turist sayısını 2002 yılındaki 13 milyon seviyesinden nasıl 57 milyona çıkardıysak, inşallah 60 milyon hedefini de tutturacağız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hakan Tütüncü bilgisiyle, tecrübesiyle ve yetkin ekibiyle şehre hizmete hazır. İlçe belediye başkanlarının da desteğiyle 31 Mart'ta Antalya'nın altın çağı başlayacak.Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlar başta olmak üzere tüm toplumsalkesimlere karşı hassas, kuşatıcılığı yükseksosyal belediyecilik hizmetleri sunacağız.Yerel yönetimlerin güçlü aile, güçlü toplumanlayışını desteklemesini temin edeceğiz.Kültür ve medeniyet tasavvuruna dayalı projelerüreteceğiz. Çevreye ve tabiata karşı hassas,yeşil kalkınmayı benimsemiş, sıfır atıkmodelini uygulayan sürdürülebilir belediyeyönetimlerine destek olacağız. Evlatlarımızahavası, suyu, toprağı ve çevresi temiz şehirlerbırakmak için var gücümüzle çalışacağız.ÇANTADA keklik olarak gördükleri belediyeler için CHP'de tam anlamıyla 'Belediyeler Meydan Muharebesi' yaşanmaktadır. CHP'nin acemi genel başkanı, aday belirleme üzerinden aklınca bize laf atıyordu, 'Karşımıza çıkaracak aday bulamıyorlar' diye. Şimdi Özgür Efendi'nin sesi soluğu çıkmıyor. Biz Bay Kemal ile en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. Kendisiyle çoğu zaman anlaşamazsak da siyasette muhatabımızın kim olduğunu biliyorduk. İşte bunlar Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir. CHP'nin bünyesini kuşatan, ihanet üzerinde yükselen alacakaranlık siyasetini ülkeye bulaştırmasına izin veremeyiz.AKSEKİ: İbrahim ÖzkanAKSU: Durmuş Kaan ŞahinDÖŞEMEALTI: Bekir KıvrımELMALI: Ali Gökçe,GÜNDOĞMUŞ: Ali GülenİBRADI: Hatice SekmenKAŞ: Mutlu UlutaşKEMER: Rahman ŞekerKEPEZ: Rıza SümerKONYAALTI: Durali KolpakKUMLUCA: Hüseyin OrhantekinMANAVGAT: Süleyman OkudanMURATPAŞA: Özdemir ManavoğluSERIK: Veli VuralALANYA: Adem Murat Yücel (MHP)DEMRE: İbrahim Oğuz (MHP)FINIKE: Cenk Şimşek (MHP)GAZİPAŞA: Mustafa Aksoy (MHP)KORKUTELİ: Sadık Önal (MHP)