Emine Erdoğan İş Pozitif Tanıtım Programı’nda konuştu: Güçlü kadın güçlü ülke demektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş Pozitif Tanıtım Programı'na katıldı. Emine Erdoğan, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Çalışma, Sosyal ve Güvenlik Bakanlığı'nın Yüzyılın Kadın İstihdamı Projesi İş Pozitif Programı vesilesiyle bir aradayız. Üreten, ürettikçe hem güçlenen hem güçlendiren, gözünün nurunu hayata katan kadınlarımızla buluşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Güçlü bir Türkiye, 3 güç üzerinde yükselir: Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum. Kadınların hak ettiği ölçüde kendisine yer bulamadığı bireylerin aile sıcaklığından uzaklaşarak yalnızlaştığı bir toplum her türlü saldırıya açık hale gelir. Kalkınmaya yönelik amaçlar bugün yalnızca ekonomik değil sosyal ve toplumsal boyutlar da içeriyor. Nüfusun neredeyse yarısını oluşturan kadınların güçlendirilmesi, üretim dünyasına adil ve hakkaniyetli bir sistem ile dahil edilmesi, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen her ülke için bir mecburiyettir.Türkiye olarak son 20 yılda eğitimden istihdama, kadınların hak ve fırsatlardan eşit yararlanmaları için kapsamlı destek mekanizmaları oluşturduk. Kadınların toplumsal her alanda önlerine çıkan engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalıştık. Çünkü inanıyoruz ki biz kadını ve erkeğiyle güçlü bir milletiz. Türkiye Yüzyılı'nda koyduğumuz hedeflere de ancak birlikte omuz omuza yürürsek ulaşabiliriz. Bu dayanışma ve birliktelik, üretim ve iş dünyasında da kendisini gösteriyor. Kadınlarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz süt ve doğum izni düzenlemeleri, kreş ve evde bakım desteği gibi uygulamalar, taşıdıkları yükü hafifleterek potansiyellerini gerçekleştirmelerini kolaylaştırdı.Tarih boyunca kadınlarımız manevi ve kültürel mirasın muhafazasından milli müdafaaya kadar her alanda üstün görevler üstlenmiştir. Erzurumlu Kara Fatma, Nene Hatun, Şerife Bacı gibi cephede mücadele verenlerin yanı sıra cephe gerisinde varını yoğunu millet için ortaya koyan sayısız kahraman kadın tarihimize iz bırakmıştır. Anadolu kültüründe kadının üretmediği, yaratılışının tüm cevherlerini hem sosyal hem de ekonomik hayata katmadığı bir dönem olmamıştır. Yürekten inanıyorum ki bu toprakların kadınları güçlendikçe, ülkemizde ve dünyadaki birçok sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. Dünya Bankası'nın bir araştırmasına göre istihdamda kadınların artışı ile dünya genelinde yoksulluğun azalması arasında bir paralellik bulunmaktadır. Kadınlar karar verici mekanizmalarda artan sayılarda yer aldıkça dünya daha iyi ve yaşanabilir hal alacaktır."Erdoğan, program öncesi kadın istihdamı alanında hibe almış firmalar ve kadın kooperatiflerinden oluşan stantları gezerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Programda; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da birer konuşma yaptı. Emine Erdoğan'a konuşmaların ardından iğne iplikten dokunan bir tablo hediye edildi. Aile fotoğrafı çekiminin ardından program sona erdi.EmineErdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elde edilen verilerin, dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin tütün bağımlılığından hayatını kaybettiğini gösterdiğini belirtti. Dünya genelinde, sokak ve sahillerde en yaygın toksik atık olan sigara izmaritlerinin yok olması için tam 10 yıl gerektiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Şimdilerde daha popüler olan elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri ise geri dönüşmeyen, tehlikeli atıklar olarak doğayı ve insanlığı tehdit ediyor. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere her bireyin, dumanı farklı zehri aynı olan bu ürünlerin esaretinden kurtulmasını temenni ediyorum. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nün, tütün bağımlılığıyla mücadelede bir milat olmasını canı gönülden diliyorum."