Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ: Biz İzmir’e aşığız

Toplantıda, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Cumhur İttifakı Torbalı Belediye Başkan Adayı Özgür Erman Çağlar, MHP İlçe Başkanı Veli Kaçar ve oda başkanları ile yöneticileri de yer aldı.

"BU ŞEHRE KİM HİZMET ETTİYSE ONA OY VERİN"

Burada bir konuşma gerçekleştiren Hamza Dağ, İzmir'e kim hizmet ettiyse ona oy verilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı. Dağ, "Kalbinize sorduğunuz da "Bu şehre kim hizmet etti? Kim hizmet eder"diye sorduğunuz da kimi gösteriyorsa ona oy verin." dedi.

"PROJELERİ YAPMAK BİZE NASİP OLURSA ÇOK MUTLU OLACAĞIZ"

İzmir'e nefes aldırmak istediklerini belirten Hamza Dağ, "Bu şehre özellikle metropole bir nefes aldırıp, ana arterler açık, toplu taşıma açık bir şekilde herkesin rahat bir şekilde gidip gelmesi için planlama yapıyoruz. Onu tamamlamak, yapmakta bize nasip olursa çok mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.

"31 MART AKŞAMI BU AŞIKLAR İLE MAŞUKLARI BULUŞTURALIM"

10 yılın devlet hayatında çok kısa olduğunu anımsatan Dağ, "Hızlıca yol alma mecburiyetimiz var. Biz İzmir'e aşığız. Özgür başkan da Torbalı'ya aşık. Gelin 31 Mart akşamı bu aşıklar ile maşukları buluşturalım." vurgusu yaptı.

DAĞ, ÇARŞI ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Program sonunda odaya bağlı esnaf ile sohbet eden Hamza Dağ, hatıra fotoğrafının ardından beraberindekilerle birlikte ilçe merkezine geçti. Burada çarşı esnafını ziyaret eden Dağ, esnafın taleplerini dinledi.