Göçmen kaçakçılığına ’Kalkan-12’ operasyonu! 49 organizatör yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, göçmen kaçakçılığını önlemek için Türkiye'nin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdükleri operasyonların devam edeceğini belirtti.

Yerlikaya, Türkiye'yi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına fırsat verilmeyeceğinin altını çizdi.

Bu kapsamda, Edirne, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Amasya'da gerçekleştirilen operasyonlarda 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 142 düzensiz göçmenin yakalandığını ifade eden Yerlikaya, yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 adet araç, çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Yerlikaya, operasyonları koordine eden valilere, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Dairesine, operasyonları düzenleyen polis ve jandarma güçlerine ve Göç İdaresi Başkanlığı personeline teşekkür etti.