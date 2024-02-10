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Giriş Tarihi: 10.2.2024 16:57

Mersin'de terör örgütlerine operasyon: 5 şüpheli gözaltında

Mersin'de DEAŞ ve PKK silahlı terör örgütüne yapılan operasyonlarda Jandarma ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bekir COŞKUN
Mersin’de terör örgütlerine operasyon: 5 şüpheli gözaltında

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ ve PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, 1'i sözde 'Şeriat Hakimi' olarak faaliyet yürüten 2 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen örgüt üyelerini yakalamak amacıyla Mersin ve Antalya illerinde 2 ayrı operasyon düzenleyerek, şüphelileri gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada, ekipler çok sayıda materyale ve doküman eleele geçirdi. Yakalanan şüphelilerin işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Ayrıca, Mersin ve Adana'da düzenlenen PKK operasyonunda ise Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehitlere yönelik 'provokatif amaçlı' paylaşım yapan 1 şüpheli ile bir dönem terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Mersin'de terör örgütlerine operasyon: 5 şüpheli gözaltında
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