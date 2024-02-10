Murat Kurum: İstanbul’u sporda marka bir şehir haline getireceğiz

"Olimpik Şehir İstanbul! Hedef 2036!"

Murat Kurum, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirterek, "Bu sene 2024 Paris Olimpiyatları yapılacak. Ülkemiz, Paris'te 10 farklı branşta yer almayı garantiledi. Biz bu branş sayılarını artırmak, İstanbul'umuzu daha fazla sporcumuzu olimpiyatlara gönderebilmek için bugün burada olduğu gibi çalışıyoruz. Biz sporun ve sporcunun her anında hep yanında olduk. Bu manada da hem yapmış olduğumuz görevlerde, hem de bundan önceki görevlerde; sporcular için en iyisini, en güzelini nasıl yapabiliriz anlayışı ile çalıştık. Tüm Türkiye'de UEFA standartlarına uyumlu tam 19 stadyumun yapımı noktasında, TOKİ Başkanlığımız eliyle bu inşaatları gerçekleştirdik. Hedefimiz, İstanbul'umuzu, 'Küresel Sporun Başkenti' yapmak. Göreve gelir gelmez de bu manada, 1 Nisan sabahı 'Olimpik Şehir İstanbul için Hedef 2036' diyeceğiz. Bu kapsamda 2036 Olimpiyatlarına ilişkin adımlarımızı hızlı bir şekilde atıp, olimpik bir şehir olacağız." sözleri ile spor alanındaki hedeflerini açıkladı.