Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan AK Parti programına silahlı saldırıya sert tepki: Asla müsaade etmeyeceğiz!
Giriş Tarihi: 10.2.2024 19:19 Son Güncelleme: 10.2.2024 19:26

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan AK Parti programına silahlı saldırıya sert tepki: Asla müsaade etmeyeceğiz!

Son dakika haberi! Başkan Erdoğan: AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan AK Parti programına silahlı saldırıya sert tepki: Asla müsaade etmeyeceğiz!

Son dakika haberi! Başkan Erdoğan: AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan AK Parti programına silahlı saldırıya sert tepki: Asla müsaade etmeyeceğiz!
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