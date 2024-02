AK Parti ABB Başkan Adayı Turgut Altınok: Rakibine tahammülü olmayan bir başkan var

"ANKARA'NIN YEŞİL ALANLARI KAYBOLDU"

Ankara'nın yeşil alanlarının azaldığını belirten Altınok, "Söz verince tutulmalı, yapacağın işlerin sözünü tutmalısın. Ankara'nın yeşil alanları şu an kayboldu. Eski yeşil alanlar Ankara'da kalmadı. Eskiden ağaçlar vardı gitti. Kuru peyzaja döndüler. Keçiören Belediyesi olarak Büyükşehirden çok yeşil alan yaptık. 5 yılda ABB'nin yaptığı bir tane yarı olimpik yüzme havuzu yok. Ankara'nın her yerinde resmi var. Keşke Ankara'nın her yerinde resmin olacağına eserlerin olsaydı. Gençlerin çocukların geleceğine yönelik Ankara'da yapılan hiçbir şey yok" dedi.

"ANKARA'DA BÖYLE BİR YER VAR MI? SÖZ VERDİĞİ VAATLERİN HEPSİNİ SOSYAL MEDYADAN KALDIRDI"

Mansur Yavaş'ın vaatlerini yerine getirmediğini kaydeden Altınok, "Kuzey Marmara Teknoloji Merkezini gösterdi yapacağız diye. Ankaralıya böyle bir uzay üssü yapacağız diye söz verdi. Soruyorum Ankara'da böyle bir yer var mı? Söz verdiği vaatlerin hepsini sosyal medyadan kaldırdı. Ankara'da yazılım çiftlikleri vaat etmişti. Gören var mı? Verdiği vaatlerin hiçbiri yok. Yavaş, Ankaralıya 101 tane sözü var vaat ettiği sözlerin yüzde 90'ını yapmadı. 58 kilometre metro yapacağım demişti 5 santim yapmadı" ifadelerini kullandı.