AK Parti ABB Başkan Adayı Turgut Altınok: Rakibine tahammülü olmayan bir başkan var

18 Ocak'ta adaylığı açıklandıktan hemen sonra mesaiye başladığını ifade eden Altınok, o günden bu yana ara vermeden dur durak demeden çalıştıklarını belirtti. Altınok, "18 Ocak'ta adaylığımız açıklandı. Sabah 7'de başladık yollara, o günden bugüne her sokaktayız, her ilçedeyiz. Herkesi kucaklayan bir Yunus misaliyiz. Belediye başkanları tüm şehrin belediye başkanıdır. Makamlar ve mevkiler hırs deneme makamı değildir. Bize oy vermeyen mahalleye az hizmet etme diye bir şey yok. Sokaktaki ilgiyi görüyoruz. Yürekten selamı ve kelamı görüyoruz" şeklinde konuştu.

"RAKİBİNE TAHAMMÜLÜ OLMAYAN BİR BAŞKAN VAR"

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim afişlerinin önünü kapatması ve afişleri indirmesiyle ilgili konuştu. Altınok, "Bizim mütevazi afişlerimiz var, onların önüne seyyar pankartları getirerek bizim afişlerimizi kapatıyor. Hiçbir dönem hiçbir belediye başkanı rakip olanın afişini kapatmadı. Rakibine tahammülü olmayan bir başkan var. Diyor ki 'Ankara'da Mansur Yavaş'ın dışında resim olmayacak, hiçbirinize müsaade etmeyiz, cebren de olsa, gece de olsa gündüz de olsa belediyenin imkanlarını kullanırım, resimlerini indiririm' diyor. Ankara'daki tablo budur" açıklamasını yaptı.