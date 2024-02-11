AK Parti ABB Başkan Adayı Turgut Altınok: Rakibine tahammülü olmayan bir başkan var

18 Ocak'ta adaylığı açıklandıktan hemen sonra mesaiye başladığını ifade eden Altınok, o günden bu yana ara vermeden dur durak demeden çalıştıklarını belirtti. Altınok, "18 Ocak'ta adaylığımız açıklandı. Sabah 7'de başladık yollara, o günden bugüne her sokaktayız, her ilçedeyiz. Herkesi kucaklayan bir Yunus misaliyiz. Belediye başkanları tüm şehrin belediye başkanıdır. Makamlar ve mevkiler hırs deneme makamı değildir. Bize oy vermeyen mahalleye az hizmet etme diye bir şey yok. Sokaktaki ilgiyi görüyoruz. Yürekten selamı ve kelamı görüyoruz" şeklinde konuştu.
"RAKİBİNE TAHAMMÜLÜ OLMAYAN BİR BAŞKAN VAR"
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim afişlerinin önünü kapatması ve afişleri indirmesiyle ilgili konuştu. Altınok, "Bizim mütevazi afişlerimiz var, onların önüne seyyar pankartları getirerek bizim afişlerimizi kapatıyor. Hiçbir dönem hiçbir belediye başkanı rakip olanın afişini kapatmadı. Rakibine tahammülü olmayan bir başkan var. Diyor ki 'Ankara'da Mansur Yavaş'ın dışında resim olmayacak, hiçbirinize müsaade etmeyiz, cebren de olsa, gece de olsa gündüz de olsa belediyenin imkanlarını kullanırım, resimlerini indiririm' diyor. Ankara'daki tablo budur" açıklamasını yaptı.
ALTINOK: 'CHP'LİYİM AMA SANA OY VERECEĞİM' DİYEN VATANDAŞLARIMIZ VAR
Yürütülen seçim çalışmalarında söz eden Altınok, "Ankara çok şey kazanacak diyorlar. CHP'liyim ama sana oy vereceğiz diyen çok vatandaşımız var. Oy verdik ama hizmet görmedik, Ankara kasabaya döndü diyorlar. Rakibimiz gittiğimiz yerlerde erkenden bir çekim yapıyor. Kalabalık yok gibi gösteriyor" dedi.
"YAVAŞ SÖYLEDİĞİNİN TERSİNİ YAPTI"
ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sözlerinin tersi işler yaptığını dile getiren Altınok, "Sokaktan geçen vatandaşlarımızın yoğun ilgi var. İlçelerde gördüğümüz şu, burada Büyükşehir Belediyesi ne yaptı diye soruyoruz. Köylerde sayaçları söküp atacağız dedi. Bala'ya gittik 54 bin lira su aboneliğine fiyat istiyorlar dedi. Dün sordum Kazan'da 30-40 bin. Yol yok, yol katılım parası alıyorlar. İneğimi sattım su faturasını ödedim diyor vatandaşlar. Mansur Yavaş söylediğinin tam tersini yapıyor" şeklinde konuştu.
"BU DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN GELİYOR?"
Ankara'nın her yerinde Yavaş'ın resimlerinin olduğunu söyleyen Altınok, "Samimi şekilde sesleniyorum kamuoyuna, duvar resimlerinin tanesi 650 bin liradan başlıyor. Tüm duvarlarda Yavaş'ın resmi var. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Her yerde resmin varsa bu haram paradır diyor kendisi. Şimdi bu 750 milyonla 1 milyar arası para gerektiriyor. Nereden geliyor bu değirmenin suyu?" dedi.
"METRO PROJELERİNİ YAPACAĞIZ"
Ankara'daki ulaşım probleminin giderek büyüdüğünü belirten Altınok, "Ben Ankara'ya bir eser yapmayacağım, bir projem yok diyor. Trafik büyük bir problem ciddi bir ulaşım problemi var Ankara'da duraklardaki kuyruklar çoğaldı. Havalimanı metromuz, Altındağ metromuz, bunların ihalesini yapacağız. Dikmen, Gölbaşı metrosunu biz yapacağız. Sincan Metrosunu da yenikente kadar uzatacağız. Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 90'ı hükümetten geliyor" açıklamasını yaptı.
YARDIMLAR KATLANACAK
Sosyal yardımları arttıracaklarını ifade eden Altınok, "Borcu 3,5 milyardan 20 milyara çıktı. 8 milyarlık gayrimenkul sattı. 5 yılda 300 milyar bütçe geçti eline. Bunun yüzde 10'u 30 milyar yapar Ankara'da 30 milyarlık iş gören var mı? Yardımlar bütçenin yüzde 4'ü ABB'nin verdiği yardımlar az bir yardım. Biz 5 bin lira vereceğiz emeklilerimize. 400 lira et parasını 2 bin 500 liraya çıkaracağız. Doğalgaz desteğini artıracağız. 1000 liraya çıkaracağız doğalgaz desteğini" şeklinde konuştu.
"SU ABONELİK ÜCRETİNİ DÜŞÜRECEĞİZ"
Su abonelik ücretlerini düşüreceklerini ifade eden Altınok, "Su faturası en yüksek ilk 5 şehirden birisi Ankara. Seçimden önce söylediği "Allah'ın verdiği suya zam mı yapılır"dı ama Ankara'da su fiyatları artık cep yakıyor. Fahiş abonelik fiyatlarını biz düşüreceğiz. Köylerde vatandaşımız su abonesi olacaksa 500 liralık abonelik ücreti alacağız. 5 lira 10 lira arasında da su faturası gelecek. Su kalitesi maalesef Ankara'da içilmez düzeyde. Geçenlerde su içilebilir dedi. Ağzınıza aldığınız zaman koku var suda. Hızlı bir şekilde arıtma tesisini genişletmeliyiz. Yavaş Ankara'ya verdiği hangi vaadi gerçekleştirdi çıkıp açıklasın" ifadelerini kullandı.
"ANKARA'NIN YEŞİL ALANLARI KAYBOLDU"
Ankara'nın yeşil alanlarının azaldığını belirten Altınok, "Söz verince tutulmalı, yapacağın işlerin sözünü tutmalısın. Ankara'nın yeşil alanları şu an kayboldu. Eski yeşil alanlar Ankara'da kalmadı. Eskiden ağaçlar vardı gitti. Kuru peyzaja döndüler. Keçiören Belediyesi olarak Büyükşehirden çok yeşil alan yaptık. 5 yılda ABB'nin yaptığı bir tane yarı olimpik yüzme havuzu yok. Ankara'nın her yerinde resmi var. Keşke Ankara'nın her yerinde resmin olacağına eserlerin olsaydı. Gençlerin çocukların geleceğine yönelik Ankara'da yapılan hiçbir şey yok" dedi.
"ANKARA'DA BÖYLE BİR YER VAR MI? SÖZ VERDİĞİ VAATLERİN HEPSİNİ SOSYAL MEDYADAN KALDIRDI"
Mansur Yavaş'ın vaatlerini yerine getirmediğini kaydeden Altınok, "Kuzey Marmara Teknoloji Merkezini gösterdi yapacağız diye. Ankaralıya böyle bir uzay üssü yapacağız diye söz verdi. Soruyorum Ankara'da böyle bir yer var mı? Söz verdiği vaatlerin hepsini sosyal medyadan kaldırdı. Ankara'da yazılım çiftlikleri vaat etmişti. Gören var mı? Verdiği vaatlerin hiçbiri yok. Yavaş, Ankaralıya 101 tane sözü var vaat ettiği sözlerin yüzde 90'ını yapmadı. 58 kilometre metro yapacağım demişti 5 santim yapmadı" ifadelerini kullandı.
"ANKARA'YI TARIMIN BAŞKENTİ YAPACAĞIZ"
Tarımı ve hayvancılığı destekleyeceklerini belirten Altınok, "Ankara'yı tarımını başkenti yapacağız. Çiftçilerimize 100 litre mazot veriyor. Biz onu 500 litreye çıkaracağız. 500 kilo tohum veriyor. 2 ton-5 ton arası tohum desteği vereceğiz. Ata tohumundan fide üretiyoruz. Milyonlarca fide dağıtıyoruz. Büyükbaş-küçükbaş hayvanı vereceğiz, tavuk vereceğiz. Yem fabrikası yapacağız ve çiftçimize doğal yem vereceğiz. Seracılığı Ankara'da hızlı şekilde geliştireceğiz" vaatlerinde bulundu.
ANKAPARK AÇILACAK MI?
Ankapark'ın son durumu ve geleceğinin ne olacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Cumhur İttifakı ABB Adayı, "Ankapark'ın açılmasını vatandaşlarımız çok istiyor. Ayrıca oraya hayvanat bahçesi açacağız. Tropik, canlı bir doğal yaşam alanı yapacağız oraya" dedi.
"GENÇLERİMİZE MÜJDELERİMİZ OLACAK"
Gençlere yönelik çalışmalar ve projelerinden de söz eden Altınok, "Gençler geleceğimiz, yarınlarımız. Burs vereceğiz. Şu an Keçiören'de 500 öğrencimize burs veriyoruz. Gençlerimize burs müjdemiz olacak. Teknoloji merkezi, kütüphaneler yapacağız. Kütüphanelerimizden meyve suyunu çorbasını ücretsiz içebilecek gençlerimiz. Kampüslerin içerisine kütüphaneler yapacağız. Ulaşımda gençler için bir devrim yapacağız. İnternet giderleriyle ilgili proje yapacağız" açıklamasını yaptı.