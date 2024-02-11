AK Partili Yeniay’dan Küçükçekmece’deki saldırıya ilişkin açıklama: Otomatik silahlarla ateş edildi

Cumartesi günü İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim programı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Yapılan saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Saldırganlar, Yeniay bir dernekte seçim çalışması yürütürken, aynı sokağın başına araçla gelerek araç camlarından ateş açtı. Saldırının ardından 57 farklı adrese baskın düzenlendi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

AK Partili Yeniay'dan Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin açıklama | Video

"KAPININ ÖNÜNDEKİ BİR KIZIMIZ AĞIR YARALANDI"

Aziz Yeniay yaşananlara ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Aziz Yeniay'ın açıklamalarında satır başları şöyle:

"Seçim kampanyasını başlattık biliyorsunuz, yaklaşık 10 gündür Küçükçekmece'de start verdik, çalışmalara başladık.

Dernek ziyareti ve orada bilgilendirme toplantısının sonuna doğru geldiğimiz, 10-15 dakika içerisinde bitireceğimiz bir toplantıda bir anda otomatik silahlarla ateş edildi. Doğal olarak anlık bir panik söz konusu oldu. Zira nereden ateş edildiğini bilmiyorduk, bizde arkadaşlardan sakin olmalarını dışarıya çıkmamaları gerektiğini söyledik.

O anda kapımızın önünde bir kızımızın maalesef ağır yaralandığını ve sağlık kurumları ile irtibata geçilerek ambulansla acil olarak hastaneye yetiştirilmesi konusunda gereği yapıldı.

Amacı her ne olursa olsun, nereden gelirse gelsin bu bir terör girişimidir. Olayı ilk etapta sorumluluk duygusu içerisinde ifade etmeye gayret gösteriyoruz. Burada diyoruz ki; Emniyet, Bakanlık ve ilgili merciler herhangi bir açıklama yapmadan bizim bir yorumda bulunmamız yanlış olur ve yanlışa iter. Bizim ilgili mercilerin ifadesiyle düşüncemizi ifade edebiliriz.