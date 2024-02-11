AK Parti’yi kahreden kaza

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, dün akşam saatlerinde AK Parti İl Başkanlığı'nın karşısındaki yolda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yaptığı paylaşımda, "AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcımız Değerli Fatma Sevim Baltacı'yı gerçekleşen elim bir trafik kazasında kaybetmiş bulunmaktayız. Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine başsağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah" ifadelerini kullandı.