Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ISS'de gerçekleştirdiği 18 günlük uzay yolculuğunun ardından dün Dünya'ya döndü. 47 saatlik dönüş yolculuğunun ardından dünyaya ayak basan Gezeravcı'yı ABD'nin Houston şehrinde ailesi karşıladı. Sevinç çığlıkları ile karşılanan Gezeravcı, ailesi ile bir araya geldi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı'nın ailesi ile buluşma anına ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kavuşma anı, astronotumuz Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu. Sağlık kontrollerinin ardından ülkemize gelecek" ifadelerini kullandı.Karşılama sonrası Gezeravcı, "Yeğenim Karan benden uzaydan yıldız getirmemi istemişti. Bu sefer yıldız getirmek nasip olmadı; ama yanımda birbirinden değerli hocalarımızın hazırladığı 13 deneyin örneklerini getirdim. Eminim bu çalışmalar ülkemin geleceğini bir yıldız gibi parlatacak" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin ilk uzay deneyimi ilk gününden beri dünya basınını meşgul etmeye devam ediyor. Uzay deneyiminde 13 çalışmaya imza atan Gezeravcı, Yunan basınında da yer aldı. Komşunun yerel basını Yunan İn.gr haber sitesi, uzay misyonunun Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümünde olmasına dikkat çekti. Pentapostagma gazetesi ilginç bir başlık attı. Gazete tarafından yayınlanan haberde, "Yunanistan yıldızları izlerken ilk Türk astronot Dünya'ya döndü" ifadeleri kullanıldı. DIŞ HABERLERSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti. Bakan Kacır, Gezeravcı'nın sağ salim Dünya'ya indiğini belirterek, "Şimdi önümüzdeki günlerde sağlık kontrolleri tamamlanacak ve astronotumuz çok erken bir şekilde inşallah ülkemize gelecek" diye konuştu. AA