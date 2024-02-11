Aynamız eserlerimiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimin ilk mitingini Zonguldak'ta Madenci Anıtı önünde yaptı.Zonguldak, bizim eser ve hizmet siyasetimizi çok iyi bilen bir şehrimizdir. Genel seçimde sadece karşımızdaki adayla ve ittifakla rekabet etmedik. Kandil'den Pensilvanya'sına seçimleri yönlendirmeye çalışan şer odaklarıyla da mücadele ettik. Maalesef Türk siyasi tarihine birer kara leke olarak geçen pazarlıklara, işbirliklerine, itibar suikastına imza attılar. Seçim kazanmak uğruna devletin bakanlıklarını ve stratejik kurumlarını pazarlık konusu yapacak kadar ihtiraslarının kurbanı oldular. Zonguldaklı kardeşlerimizin de desteğiyle bu kirli plana geçit vermedik. İlk turda yüzde 52, ikinci turda yüzde 55 oy oranlarıyla Zonguldak, milletin adamına çok güçlü sahip çıktı. Her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Zonguldak halkına teveccühleri, güvenleri ve vefaları için teşekkürlerimi iletiyorum. Şunu bilmenizi isterim, siz bizi nasıl bağrınıza bastıysanız biz de sizin emanetinize asla gölge düşürmeyeceğiz.İnsanın aynası iştir, lafa bakılmaz. Bir kişinin aklının seviyesi yaptığı işte görülür. Bizim de aynamız, referansımız işimizdir, hizmetlerimizdir, eserlerimizdir. Biz meydanlarda kurusıkı atıp, bolca vaat dağıtıp göreve gelince bir daha oralara uğramayanlardan değiliz. Biz ahdine, kavline ve milletine verdiği sözlere sadık olan bir hükümetiz. Her zaman söylüyorum, biz bu milletin efendisi değil hizmetkârıyız. Biz, bu millete hizmet için varız. Bizi, partimizi ve ittifakımızı CHP'nin başını çektiği müzmin muhalefetten ayıran temel vasfımız işte budur. Onlar, çok az iş ama bol bol şov ve reklam yaparlar. Biz ise eserlerimizle, icraatlarımızla, projelerimizle, neticelendirdiğimiz sözlerimizle konuşuruz. Fikri takip yapıp yerine getirdiğimiz sözlerin çetelesini tutmak, bizim için iftihar vesilesidir.Asrın felaketinin üstesinden asrın birlikteliğiyle geliyoruz. Konutları tek tek teslim ediyoruz. Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırana, yaraları sarana kadar durmayacak, dinlenmeyeceğiz. Deprem bölgesini ziyaretimizde gördük ki imdadına koştuğunuz kardeşlerimiz, Zonguldaklı madencilerin fedakârlıklarını asla unutmuyor.Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla, müjdeye dikkat, 35 bin varili geçti. 2024 yılı sonunda Gabar'daki günlük petrol üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz. Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir. Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri azim ve cesaretle hayata geçiriyoruz.Zonguldak bizim yoldaşımız olduğu müddetçe ne FETÖ'cü hainlerin ne DEAŞ'lı canilerin ne PKK'lı alçakların ne de DHKP-C'li katillerin tehditleri bize sökmez.