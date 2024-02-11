B sınıfı ehliyetle 125 cc motosiklet kullanılabilecek

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre B sınıfı ehliyete sahip olanlar, önceden sadece 50 cc altındaki motosikletleri kullanabiliyorlarken şimdi belirli koşullar dahilinde 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanılabilecekler. Resmi Gazete'de yayımlanan bu düzenlemeyle; 2 yıllık "B" sınıfı sürücü belgesi olan, 5 yıl içinde sürücü belgesi geri alınmamış olan, sağlık şartlarını taşıyan, Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenecek kurallar ve süre içerisinde direksiyon eğitimi alıp sınavda başarılı olan, B ve üzeri sınıf sürücü belgesi sahipleri harç ödemeden ve sürücü belgelerini değiştirmeden sisteme işlenen şerh ile ticari faaliyette kullanılanlar hariç 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabileceği açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Tüm motosiklet tutkunlarına hayırlı olsun. Yönetmeliğin çıkması için birlikte çalıştığımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür ederim. Eğitim güvenli sürüşün anahtarıdır. Lütfen trafik kurallarına uyalım" şeklinde açıklamada bulundu.