Bakan Güler’in acı günü

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler hayatını kaybetti. Güler'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törende Bakan Güler ve ailesi, taziyeleri kabul etti. Fikret Güler'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze namazına, Bakan Güler'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, bazı bakanlar ve milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Fikret Güler'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.