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Giriş Tarihi: 11.2.2024 11:17 Son Güncelleme: 11.2.2024 11:26

Başkan Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı

Başkan Erdoğan, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan’dan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendiğimiz, AK Parti'mizin İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yol arkadaşımızın kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı
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