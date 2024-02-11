Cumhur Dede’yi çok sevdik

Cumhur İttifakı'nın önceki günkü Antalya İlçe Aday Tanıtım Toplantısı'nda Kemer Belediye Başkan adayı Rahman Şeker, eşi ve üçüz çocuklarıyla birlikte sahneye çıktı. Şeker'in üçüzlerini gören Erdoğan, "Ben az 'üç' dedim. Fakat bunlar üçüz. Demek ki Mevla'dan isteyince hepsi oluyor" dedi. 7 yaşlarındaki üçüzler Mustafa Destan, Kumsal ve Masal, SABAH'a duygularını anlattı: "İlkokul 1'inci sınıfa gidiyoruz. Cumhur Dede'yi canlı görünce çok sevindik. Bizi sevdi, harçlık verdi."Baba Rahman Şeker ve anne Merve Şeker ise üçüzler için, "Onlar bizim yaşam kaynağımız. Üçüz olduklarını öğrenince sevinçten havaya uçtuk. Biz bir bebek bekliyorduk. inanılmaz bir duygu yaşadık" diye konuştu.