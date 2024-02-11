Haberler Gündem Haberleri Cumhur Dede’yi çok sevdik
Giriş Tarihi: 11.2.2024

Cumhur Dede’yi çok sevdik

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Cumhur Dede’yi çok sevdik
Cumhur İttifakı'nın önceki günkü Antalya İlçe Aday Tanıtım Toplantısı'nda Kemer Belediye Başkan adayı Rahman Şeker, eşi ve üçüz çocuklarıyla birlikte sahneye çıktı. Şeker'in üçüzlerini gören Erdoğan, "Ben az 'üç' dedim. Fakat bunlar üçüz. Demek ki Mevla'dan isteyince hepsi oluyor" dedi. 7 yaşlarındaki üçüzler Mustafa Destan, Kumsal ve Masal, SABAH'a duygularını anlattı: "İlkokul 1'inci sınıfa gidiyoruz. Cumhur Dede'yi canlı görünce çok sevindik. Bizi sevdi, harçlık verdi."



'YAŞAM KAYNAĞIMIZ'
Baba Rahman Şeker ve anne Merve Şeker ise üçüzler için, "Onlar bizim yaşam kaynağımız. Üçüz olduklarını öğrenince sevinçten havaya uçtuk. Biz bir bebek bekliyorduk. inanılmaz bir duygu yaşadık" diye konuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhur Dede’yi çok sevdik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA