Erdoğan, Gezeravcı ile görüştü: Maşallah, dünya ile buluştun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaya iniş yapan Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Gezeravcı'ya, "Maşallah, dünya ile buluştun" dedi.Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sağlık, sıhhat noktasında bir sıkıntı var mı?" sorusuna, "Çok şükür her şey gayet güzel Sayın Cumhurbaşkanım. Hatta burada karşılama yapan doktorlarımız da şaşırdı. Bir müddet daha adaptasyon süremin uzun olmasını bekliyorlardı ama ben bir an önce binanın dışında koşturmaya başlayınca biraz afalladılar. Çok şükür her şey gayet yerinde" yanıtını verdi. Gezeravcı, kendisine verilen görev nedeniyle Erdoğan'a teşekkür ederek şunları söyledi:"Tevdi etmiş olduğunuz görevi hayırlısıyla, yüzümüzün akıyla yerine getirdik. Ülkemize, gelecek nesillerimize böyle bir ilham kaynağı görev hediye ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ülkemizi ISS'ye ulaşan 22'nci ülke yaptınız ve bugüne kadar orada gerçekleşen görevlerin içerisinde, eğitimin başlangıcından ISS'de görev icrasına kadar oraya en hızlı ulaşan ülke olduk. Ben tekrardan bu konudaki kararınız ve vizyonunuz için sizlere minnettarım."