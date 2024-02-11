Koltuk gidince Özel’in fotoğraf da gitti

31 OCAK'TA ÖZEL DE VARDI

Serdar Sandal, 31 Ocak tarihinde kendisini ziyaret eden Bayraklı Belediyesi yeni başkan adayı İrfan Önal ile fotoğraf vermiş ve bu fotoğrafta, şu an sadece Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu duvarda Özgür Özel'in de fotoğrafı bulunduğu görülmüştü. Yaşananlar siyaset kulislerinde 'Koltuk gidince fotoğraf da gitti' yorumlarına neden oldu.