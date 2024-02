Metro gitmeyen ilçe kalmayacak

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, ilçe ziyaretlerine dün de Kadıköy ve Ataşehir'de devam etti. Kadıköy'de STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Kurum, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Kurum, ayrıca Ataşehir'de İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası'nı (İSAROD) ziyaret etti, ardından da bir otelde düzenlenen 'Ekonomi Kulübü İş İnsanları Buluşmasına' katıldı. Yaptığı konuşmalarda CHP'li İBB yönetimi ve ilçe belediyesinin Kadıköy için verdikleri sözleri tutmadığını belirten Murat Kurum, şunları söyledi:Bu şehrin 571 yıllık şanlı tarihi, 5 yıldır liyakatsiz ellerde kesintiye uğramış, geleceğimiz ihmal edilmiştir. Kadıköy ve İstanbul geçtiğimiz beş yılda çok vakit kaybetti. Mevcut yönetim Kadıköy'e bir tane spor sahası bile açamamış, hayvan bakım merkezi kuramamış, yeşil alan yapmamış, trafiği yönetememiş, bir yuvayı bile yenilememiş. Hadi AK Parti'nin yönettiği ilçelere hizmet etmiyorsunuz, bunu anladık. Yıllardır size yönetimi veren Kadıköy için bari elinizi vicdanınıza koyun da Kadıköy'ümüze yakışmayacak bu manzarayı bir an önce değiştirin.İstanbul'un kandırılan emekçileri, otobüs duraklarında bekleyen öğrencileri sizden hesap soracak. Karda, kışta, yolda mahsur kalan insanlarımız, orada metrobüs kuyruğunda çile çeken kardeşlerimiz, metro tünelinde yürümek zorunda kalan yaşlılarımız, önlerine sandık geldiğinde sizden hesap soracaklar.(Servisçilere seslendi) CHP'li İBB yönetiminde, ulaşım projelerinin tamamı durma noktasına geldi. İstanbul'da servis araçlarını kullanmak her zamankinden daha zor oldu. İstanbul'u hep birlikte 31 Mart akşamı bu yanlış yoldan döndürmek zorundayız. Şunun teminatı benim; İstanbul'da kuralsızlık bitecek, her şey kuralına göre işleyecek. İstanbul'da korsan servisçilik dönemi bitecek. Sizlere de tıpkı taksi, minibüs ve dolmuşlarda olduğu gibi kazanımlarınızı kaybetmeden yıllık çalışma ruhsatı verilecek.İstanbul'daki metro ağını 5 yılda 650 kilometreye ulaştıracağız. İstanbul'da metro gitmeyen hiçbir ilçemiz kalmayacak. 2 yakaya 2 büyük tünel projemizle birlikte İstanbul'a alternatif yollar oluşturarak servisçimizin, vatandaşımızın çilesine son vereceğiz. 122 kilometrelik tüneller sayesinde iki yakada da boğaz yollarında tıkanan trafiği açacağız. D100, O3 ve TEM otoyolunun yoğunluğunu azaltacağız.(CHP"li seçmene eslendi) Siz bir dönem AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na belediyeyi teslim edin. Biz projelerimizle sizde öyle bir alışkanlık yaparız ki bizden bir daha asla vazgeçemezsiniz.AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı teşkilat mensupları tarafından asılan 'Kadıköy Murat'ına hazır' ve AK Parti pankartları CHP'li Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın talimatı üzerine toplatıldı. Kadıköy Belediyesi temizlik işçileri tarafından toplanan pankartlar çöp arabasına atılırken görüntülendi.