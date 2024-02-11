Milli judocu depremzede ailesine moral oldu

Kahramanmaraş'ta yaşadığı evin depremlerde ağır hasar alması nedeniyle Konya'ya yerleşen 17 yaşındaki lise öğrencisi Firdevs Dilbirliği, Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ilk derecesini elde etti. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde ailesiyle yaşadığı Kahramanmaraş'taki evleri ağır hasar alan Firdevs Dilbirliği, dehşetin haberini müsabakalara katılmak üzere gittiği İstanbul'da aldı. Büyük tedirginlik yaşayan ve ailesinden kaybının olmamasına sevinen genç sporcu, eğitim ve spor hayatına devam etmek için judo antrenörü Hakan ile Şeyda Aydoğan'ın desteğiyle Konya'ya yerleşti. Merkez Karatay ilçesindeki Süleyman Şah Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Firdevs Dilbirliği, konteyner kentte yaşayan ailesinden uzakta judoda başarıya odaklandı. Çalışmalarını azimle sürdüren Firdevs Dilbirliği, Konya'da 27-28 Ocak'ta düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.Judo antrenörü Şeyda Aydoğan ise sporcularla yakından ilgilendiklerini vurgulayarak, "Firdevs'in Türkiye derecesi yoktu. Bir senedir çalışıyoruz. Takıma ve arkadaşlarına güzel adaptasyon sağladı. Türkiye üçüncülüğü kazandık. Kastamonu'daki milli takıma gidecek. Daha sonra Ümitler Nazım Canca Avrupa Kupası Judo Turnuvası'nda ülkemizi temsil edecek. Ondan başarı bekliyoruz. Yapabilecek düzeyde. Beklentilerimiz fazla. Yapacağına da inanıyoruz" ifadelerini kullandı.