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Giriş Tarihi: 11.2.2024 18:41

MSB'den Antartika'da seyir haritası üretimi faaliyeti: Sosyal medyadan paylaştılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Antarktika'da seyir haritası üretimi faaliyeti gerçekleştirildiğini bildirdi.

AA
MSB’den Antartika’da seyir haritası üretimi faaliyeti: Sosyal medyadan paylaştılar

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi (TAE-VIII)"nin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda icra edildiği belirtildi.

Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca Antarktika'da seyir haritası üretimi faaliyeti gerçekleştirildiği ve Türkiye'nin danışman ülke statüsüne geçmesi yolunda katkılar sunulduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 27 Ocak 2024 tarihinde Antarkika'ya intikal eden Türk Bilim Ekibi bünyesinde görevlendirilen Seyir Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mehmet Cihan Erol tarafından 5 Şubat 2024 tarihinde araştırma faaliyetlerine ve 7 Şubat 2024 tarihinde ise hidrografik ve oşinografik ölçüm çalışmalarına başlandı."

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MSB'den Antartika'da seyir haritası üretimi faaliyeti: Sosyal medyadan paylaştılar
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