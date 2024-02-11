Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Tekirdağ mitinginde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap ediyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:



Sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sevginiz için her birinize teşekkür ediyorum. Tekirdağ bugün başka güzel. Biz Tekirdağ'a yürekten bağlıyız. 3 Kasım 2002'den beri şehrimizi hiçbir zaman ihmal etmedik.



Kendimizi ve projelerimizi Tekirdağlı kardeşlerimize tam olarak anlatamadık. İnşallah bu eksiğimizi 31 Mart'ta telafi etmeye var mıyız? 50 günü çok iyi değerlendirmemiz lazım. Engeller varsa aşacağız. Hiçbir şart altında tercihinden dolayı milletimize hürmetsizlik etmeyeceğiz.



Biz birleştiren bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Biz muhalefet gibi oy tercihinden dolayı seçmende değil daima kendimizde hata arıyoruz. Hangi siyasi partiden olursa olsun seçmen veli nimetimizdir. Biz de CHP gibi vatandaşa "Tıpış tıpış gideceksiniz, oyunuzu vereceksiniz" diyen kibirli bir dil olamaz.



Biz de oy tercihleri sebebiyle insanlarımızı aşağılama olmaz. Biz de sırf kendisini rey vermedi diye depremzedelere hakaret etmek yok. Biz de CHP'nin belediye başkanları gibi "Oy yoksa hizmet de yok" gibi tehdit olmaz.

Beceriksizlik, iş bilmezlik bunları öyle bir esir almış ki nereye ellerini atsalar orası adeta kuruyor, çöküyor. Vatandaşımız CHP'nin idare ettiği yerlerde klasik belediye hizmetlerini almakta zorlanıyor. Bunlar asfalt dökmemekle övünebiliyor.





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