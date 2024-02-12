Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Alper Gezeravcı'ya yeni görev: TUA Yönetim Kurulu üyesi oldu
Giriş Tarihi: 13.2.2024 00:44 Son Güncelleme: 13.2.2024 00:56

SON DAKİKA | Alper Gezeravcı'ya yeni görev: TUA Yönetim Kurulu üyesi oldu

Son dakika haberi: İlk Türk astronot olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birilkte Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.

SON DAKİKA | Alper Gezeravcı’ya yeni görev: TUA Yönetim Kurulu üyesi oldu

Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü, 19 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatıldı. Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 21 günlük görev süresi boyunca 13 bilimsel deneye imza attı.

Alper Gezeravcı'ya yeni görev: TUA Yönetim Kurulu üyesi oldu

ISS'DEKİ GÖREVİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Görev süresi sona eren Ax-3 ekibi, kendilerini taşıyan Dragon kapsülüyle yaklaşık 47 saat süren yolculuğun ardından 9 Şubat'ta ABD'nin Florida açıklarında okyanusa başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Adaptasyon süreci için kısa bir süre ABD'de gözlem altında tutulan Gezeravcı, Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla bugün Türkiye'ye döndü.

TÜRKİYE UZAY AJANSI'NDA GÖREV YAPACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alacak. Kararda, "Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Alper Gezeravcı, Alper GÜZEL, Mustafa Arif Karabeyoğlu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes ve İsmail Doğan atanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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SON DAKİKA | Alper Gezeravcı'ya yeni görev: TUA Yönetim Kurulu üyesi oldu
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