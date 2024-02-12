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Giriş Tarihi: 13.2.2024 03:45 Son Güncelleme: 13.2.2024 03:45

Bakan Yumaklı duyurdu! 1500 tarım işçisi alınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını duyurdu

DHA
Bakan Yumaklı duyurdu! 1500 tarım işçisi alınacak

Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığınca taşra teşkilatında kamu kurum ve kuruluşlarında işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını duyurdu. Bakan Yumaklı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor; geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu alım ilanlarının 13 Şubat-19 Şubat tarihleri arasında İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yapılacağı da belirtildi.

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Bakan Yumaklı duyurdu! 1500 tarım işçisi alınacak
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