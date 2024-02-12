Başkan Adayı Uluçay’dan gençlere drag ve dirft pisti müjdesi

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay Afyonkarahisar Modifiyeli Araçlar Derneği'ni (AFMOD) tarafından düzenlenen 'Modifiye Fest' etkinliğine katıldı. Uluçay'a il başkan yardımcıları, Merkez İlçe Başkanı Serkan Mumyakmaz, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ve teşkilat mensupları eşlik ettiler. Ziyarette konuşan Uluçay, "Modifiyeli Araçlar Derneği'nin birbirinden kıymetli üyeleri, Afyonkarahisar'ımızın enerji dolu gelecek nesilleri, sizleri tanımaktan büyük keyif aldım ve gururlandım. Rabbim sizlerle beraber inşallah Afyonkarahisar'ımıza çok ciddi hizmetler yapmayı nasip etsin. Siz gençlerimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Bu vesile ile siz gençlerimize bir müjde vermek istiyorum; bu sporu daha profesyonel, daha gelişmiş ve güvenli alanda yapabilmeniz için Afyonkarahisar'ımıza drag ve drift pisti yapacağız. Drag ve drift pistimizin projesi hali hazırda çizilmiş olarak hazır" dedi.

SİZLERE SÖZ VERİYORUM 2025'E YETİŞTİRECEĞİM

"2025 yılına bu pisti yetiştirmenin sözünü burada sizlere veriyorum" diyen Başkan Adayı Uluçay, "Ben hem genç bir kardeşiniz hemde ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım. Birlikte Afyonkarahisar'ımızı modifiyeli araçların sergilendiği merkez bir şehir konuma getireceğiz. Sizlere ilerleyen aşamalarda gelir elde edebileceğiniz imkanlarda sağlamayı hedefliyoruz. Gençlerimiz hem tutkusunu devam ettirirken hemde maddi kazanç sağlamış olacaklar. Tabi burada en önemli husus genç kardeşlerimizin güvenliği ve belgelerini de tamamlamış olmaları gerekiyor. Rabbim projemizi şimdiden hayırlı uğurlu eylesin. Sizlere kaza bela göstermesin. Bizleri böylesi güzel bir coşku ve heyecanla karşıladığınız her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin bizlere olan desteğini gördük. İnşallah 31 Mart zaferimizden sonra bizlerde size hizmet etmeye hazırız" diye konuştu.

Afyonkarahisar Modifiyeli Araçlar Derneği'ni Başkanı Özkan Ortaç ise programa katılımı dolayısıyla Uluçay'a teşekkür ederken, drag ve drift pisti projesinin kendilerini çok sevindirdiğini ifade etti. Program sonrasında gençler Uluçay ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.