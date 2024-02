Cumhur İttifakı Antalya adayı Hakan Tütüncü yeşil bir gelecek için pedal çevirdi

Antalya, 8-11 Şubat tarihlerinde Tour of Antalya powered by AKRA bisiklet turuna ev sahipliği yaptı. Uluslararası bisiklet yarışına 16 ülkeden 25 takım ve 175 sporcu katıldı. Tour of Antalya 2024'ün son gününde farkındalık sürüşü düzenlendi. Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü de, "Yeşil bir gelecek için hep birlikte ormanlarımızı koruyalım" mottosuyla organize edilen Tour of Antalya 2024'ün farkındalık sürüşüne katıldı.

Tütüncü, kaskını takarak bisiklet severlerle beraber Konyaaltı Caddesinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdürülebilirlik ve yeşil bir gelecek için pedal çevirdi. Cumhur İttifakının Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Spora farkındalık da, uluslararası sportif etkinliklerle şehrimizin tanıtımı da çok önemli. 16 ülkeden 25 takımı misafir ettiğimiz Tour of Antalya 2024'ün son gününde bisiklet sporcularıyla, bisiklet gruplarıyla ve gençlerle birlikte çok güzel bir vakti paylaştık. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.