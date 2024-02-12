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Giriş Tarihi: 12.2.2024 17:55

Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında görevini tamamlayan astronot Alper Gezeravcı'nın yürüttüğü çalışmaların ülke için nice ilklere vesile olacağını belirtti.

Emine Erdoğan’dan Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında görevini başarıyla tamamlayarak yurda dönen astronot Alper Gezeravcı ve ailesiyle buluşmaktan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

"Uluslararası Uzay İstasyonu'nda büyük bir özveriyle yürüttüğü çalışmalarının ülkemiz için nice ilklere vesile olacağına inanıyorum" ifadesini kullanan Emine Erdoğan, emeği geçen herkesi yürekten kutladı.

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Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı paylaşımı
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