Fatih Mehmet Kocaispir Adanalı gençlerle buluştu... "Gençler söz sahibi olacak"

Gençlere sunulacak olan imkânlardan bahseden Başkan Kocaispir, "Biz bütün meslek dallarıyla ilgili sizleri yetiştirmek istiyoruz. Adana üretimin merkezi olsun istiyoruz. Dene yap atölyeleri, teknoloji merkezlerimiz ile birlikte istediğiniz her alanda kendi geleceğinize ilişkin eğitim alabileceğiniz yerler kuracağız. Bunları kurarken de sosyal yaşamı unutmayacağız. Adana'mızda festivallerin yapıldığı, eğlendiğiniz, şarkılar söylediğiniz, tiyatrolara gittiğiniz her türlü faaliyetleri yapabildiğiniz ve her mahallede spor salonlarıyla birlikte kütüphanelerimiz ve ders çalışabileceğiniz huzurlu ortamları inşa edeceğiz" diye konuştu.

EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ GENÇLERİMİZ

Programda gençlerin öneri ve taleplerini de dinleyen Başkan Kocaispir, gençlerin her zaman kendilerine destek olduğunun altını çizerek, "Adana'mızı gerçek belediyecilikle tanıştıracağımız bu süreçte en büyük gücümüz; gece gündüz demeden gayret sarf eden genç kardeşlerim olacak. Biz sizlerle birlikte güçlüyüz. İnşallah gençlerimizin desteğiyle Adana'mızda yepyeni bir sayfa açacağız. İnanıyorum ki sizlerle kazanan Adana olacak" şeklinde konuştu.

Gençlerle sohbet edip bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Kocaispir'e bir de sürpriz yapıldı. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kurucu MKYK üyeliği ve Adana Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanlığı yapan Kocaispir'in gençlik yıllarına ait fotoğraflar salondaki ekrana yansıtıldı. Program sonunda Başkan Kocaispir'e AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından tablo hediye edildi.