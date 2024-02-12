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Giriş Tarihi: 12.2.2024 11:54

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 9 kişi yakalandı

İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

AA
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 9 kişi yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 5 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 3'ü muvazzaf asker ile 6'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi 9 şüpheliyi yakaladı.

Öte yandan askeri okuldan ilişiği kesilen şüphelilerden birinin halen polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 9 kişi yakalandı
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