Kocaeli’de sol terör örgütlerine finans sağlayanlara operasyon: 11 gözaltı

Terörle mücadele operasyonları aralıksız sürüyor. Kocaeli'de sol terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit, deşifre ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında örgütlere üye olan ve finans desteği sağlayanlara yönelik özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi.
11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonlarda, 4 tabanca, otomatik tüfek parçaları, silahlara ait çok sayıda fişek, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.