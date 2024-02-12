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Giriş Tarihi: 12.2.2024 14:50

Kocaeli'de sol terör örgütlerine finans sağlayanlara operasyon: 11 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sol terör örgütü üyeleri ve finans sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

DHA
Kocaeli’de sol terör örgütlerine finans sağlayanlara operasyon: 11 gözaltı

Terörle mücadele operasyonları aralıksız sürüyor. Kocaeli'de sol terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit, deşifre ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında örgütlere üye olan ve finans desteği sağlayanlara yönelik özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda, 4 tabanca, otomatik tüfek parçaları, silahlara ait çok sayıda fişek, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.

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Kocaeli'de sol terör örgütlerine finans sağlayanlara operasyon: 11 gözaltı
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