Kocaeli’de sol terör örgütlerine finans sağlayanlara operasyon: 11 gözaltı

Çalışma kapsamında örgütlere üye olan ve finans desteği sağlayanlara yönelik özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda, 4 tabanca, otomatik tüfek parçaları, silahlara ait çok sayıda fişek, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.