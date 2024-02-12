Kocaeli’de terör operasyonu! 11 kişi gözaltında

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, almış olduğu duyum ve yapmış oldukları istihbari çalışmalar sonucunda, sol terör örgütü üyesi olan 11 kişiyi 6 ilde eş zamanlı operasyonlar ile gözaltına aldı.

ADLİ MERCİLERE SEVK EDİLDİLER

"Terör Örgütü Üyeliği", "Terörizmin Finansmanının Engellenmesi" iddiaları ile gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yeri aramalarında 4 silah, otomatik tüfek parçaları, silahlara ait çok sayıda fişek ve çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan sorguları sonrasında, 11 şüpheli de adli mercilere sevk edildi.