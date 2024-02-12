Küçükçekmece saldırısında 17 şüpheli gözaltında

AKParti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti esnasında beyaz bir araçla olayla yerine gelen kişilerce ateş açılması sonucu Ebru Güneş D.'nin (32) yaralandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.Şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. İçinde 4 şüphelinin bulunduğu plakasız beyaz cipten sarkan 2 kişi 17 el ateş ettiği belirlendi. Kurşunlar 5 araca ve bir eve de isabet etti. Saldırıda kullanılan silahlardan birinin uzun namlulu olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı saldırı ile ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen 17 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da olaya karışan tüm şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise olayla ilgili, "Yaşanan menfur olayı bir kez daha lanetliyorum. Yaralanan vatandaşımıza acil şifa diliyorum. Türkiye'nin güvensizlik ortamına sürüklenmesine izin vermeyeceğiz. Milletimizin canına kast eden tüm alçaklarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.