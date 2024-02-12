Pembe Teyze’den ‘Sıfır Atık’ desteği

Bartın' da yaşayan Pembe Bensiz (78) 15 yaşından bu yana mısır kabuğundan çantaları yaparak satıyor. Mısır kabuğu kullanımıyla yapılan çanta, sepet, şişe ve cam kavanoz koruyucu gibi el ürünleri çevre dostu olmasıyla da biliniyor. Bensiz, "Alışveriş de kullandığımız naylon poşetler çevreye zarar veriyor. Eskiden her evde zembil dediğimiz bu çantalardan vardı. Bu işi ninelerimzden öğrendik. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen sıfır atık projesi Türkiye ve dünya için çok kıymetli. Aslında ninelerimizin bize öğrettiği şeyler bunlar. Bir zembili büyüklüğüne göre 2 günde de yaptığım oluyor, 10 günde de. Bazen evde bazen de esnaf olan eşimin dükkanında yapıyorum. Bu ürünleri de satarak aile bütçesine katkı sağlıyorum" dedi. Emine Erdoğan 2022'de sıfır atık projesiyle Dünya Bankası'ndan 'İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü' almıştı.