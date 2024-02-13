7 İlde 7 suç örgütü çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul, Antalya, Kocaeli, Samsun, Bilecik, Kars ve Konya İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen çalışmaları sonucunda silah kaçakçılığı, tefecilik, uyuşturucu ticareti vb. suçlarını işleyen İstanbul'da Budaklar, Antalya'da Soner Tayyar, Kocaeli'de Uğur Özgen, Samsun'da Sadi Yıldırım, Bilecik'te Melik Korkut, Kars'ta Mürsel Özağdaş, Konya'da Bülent Şİmşek'in ele başı oldukları toplam 7 organize suç örgütü çökertildi.

117 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 117 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda 30 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet tüfek ile çok sayıda senet ve paraya el konuldu.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE GÖZ AÇTIRILMAYACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.