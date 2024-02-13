Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; son 4 günde 74 ilde eşzamanlı olarak evlerde, işyerlerinde ve yol aramalarında yapılan operasyonlarda 749 ruhsatsız tabanca ve 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 821 tabanca ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu. Operasyonlarda İstanbul'da 150, İzmir'de 59, Adana'da 58, Ankara'da 40, Konya'da 34 silah ele geçirildi. 5 ilde toplam 434 şüpheli gözaltına alındı.