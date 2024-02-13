Bakan Tunç’tan Erzincan’daki toprak kaymasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını, 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini bildirdi.
Bakan Tunç, "Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum" dedi.
Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 13, 2024
Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.
Erzincanlı vatandaşlarımıza…