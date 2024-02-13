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Giriş Tarihi: 13.2.2024 18:02

Bakan Tunç'tan Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında yaşanan toprak kayması olayına ilişkin İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını, 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Bakan Tunç’tan Erzincan’daki toprak kaymasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını, 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, "Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum" dedi.

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Bakan Tunç'tan Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama
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