Bakan Yerlikaya duyurmuştu! İşte o operasyonun detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde farklı illerde suç örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu operasyonlar kapsamında Kocaeli'de de liderliğini Uğur Özgen'in yaptığı iddia edilen suç örgütünün çökertildiği belirtildi. Operasyonun detayları ise Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri liderliğini Uğur Özgen'in yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 47 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını belirtirken, 3 şüphelinin ise başka suçlardan halen cezaevinde bulunduğunu tespit etti.

CEPHANELİK GİBİ

Operasyon kapsamında, Kocaeli'de gerçekleştirilen aramalarda ise 18 tabanca, 4tüfek, bin 349 mermi, 17 tüfek kartuşu 11 şarjör, 15 kılıç, sustalı bıçak vb. kesici alet, 1 lazer silah aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 175 bin 920 TL ve 5 bin 765 dolar nakit para 2 uyuşturucu hap, çok sayıda çek ve senet ile dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin tamamlanan işlemleri sonrası Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.