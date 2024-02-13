Bursa’da FETO operasyonu Aranan 20 şüpheli gözaltında

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının Kentte yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Gaybubet evlerinin deşifresine yönelik çalışmalarda kimliği tespit edilen 20 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet sahte kimlik kartı, 1 adet F serisi 1 dolar, bir miktar nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 şüphelinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.